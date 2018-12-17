Победителей конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" назвали в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" назвали сегодня в столичном Доме кино, передает корреспондент БЕЛТА с торжественной церемонии награждения.

Лучшим игровым фильмом признана лента режиссера Сергея Талыбова "Внутри себя". "Сергей Талыбов - это сокровище белорусской режиссуры, - подчеркнул продюсер картины Андрей Курейчик. - Он делает потрясающие фильмы и имеет замечательные задумки. Надеюсь, что таких стильных эстетичных европейских картин станет больше".

Лучшим телесериалом в игровой форме назвали картину "Ой, ма-моч-ки! -2" режиссера Ивана Павлова. "Кино - это командная игра. И мы, делая этот сериал, почти играли все вместе. Думаю, что и следующие игры мы тоже будем выигрывать", - выразил надежду Иван Павлов.

За работу в этом сериале награждена и Вера Полякова-Макей как исполнительница лучшей главной женской роли. Она отметила, что для актеров национальная кинопремия - это наивысшее признание. "Очень рада, что этот конкурс состоялся и достойные получили награды. В большей степени я победила саму себя", - добавила актриса.

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" наградили Валентину Гарцуеву за съемки в фильме "Снайпер. Офицер СМЕРШ". Виктор Васильев исполнил лучшую мужскую роль второго плана в ленте "Окна дома твоего".

Лучшим фильмом в неигровой форме стала картина "Дебют" Анастасии Мирошниченко.

Режиссер Игорь Васильев с работой "Последний шанс" стал победителем в номинации "Лучший короткометражный фильм".

Лучшим фильмом в анимационной форме признан "Волчишко" режиссера Игоря Волчека. Получая награду, он поблагодарил жюри конкурса за высокую оценку его работы.

В номинации "Лучший сценарий" победу одержал Дмитрий Якутович за ленту "Боевая машина".

Лучшая работа художника-постановщика - "Марк Шагал. Начало" Аллы Матюшевской.

Открывая церемонию награждения, председатель жюри конкурса Людмила Саенкова-Мельницкая поздравила присутствующих с Днем белорусского кино. "94 года - это возраст надежды и веры в то, что белорусский кинематограф будет расти и развиваться. Очень хорошо, что мы смогли организовать белорусскую кинопремию. Она действительно нужна, потому что, с одной стороны, будет давать стимул нашим кинематографистам, а с другой, объединять нас. Мне кажется, что эта премия будет жить и завоевывать авторитет, если станет максимально справедливой и честной", - сказала кинокритик.

Республиканский конкурс "Национальная кинопремия Беларуси" проводился впервые. На участие поступило 167 заявок, которые Министерство культуры принимало с октября по ноябрь. В состав жюри вошли 59 профессионалов кинематографа во главе с заведующей кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ Людмилой Саенковой-Мельницкой. Голосование проходило в два тура. Первый продолжался до 30 ноября: определяли претендентов на национальную кинопремию до пяти в каждой номинации, кроме тех, что вручаются за выдающийся вклад в белорусский и зарубежный кинематограф. По итогам первого тура было выбрано 112 участников, которые прошли во второй, завершившийся 10 декабря.

Всего в конкурсе "Национальная кинопремия Беларуси" было заявлено 20 номинаций. Организаторами выступили Министерство культуры, Национальный центр современного искусства, Минский городской исполнительный комитет, Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский союз кинематографистов, Белорусская гильдия актеров кино.-0-

Фото Оксаны Манчук

Фильм "Следы на воде" получил восемь наград "Национальной кинопремии Беларуси" Александр Анисимов, получая награду, подчеркнул, что он счастлив. "Коллеги высоко оценили нашу сложнейшую работу, которую мы сделали за четыре месяца. Это было очень непросто, поэтому данная награда особенно важна для нас", - сказал режиссер.