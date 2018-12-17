Победителей конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" назвали в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" назвали сегодня в столичном Доме кино, передает корреспондент БЕЛТА с торжественной церемонии награждения.
Лучшим игровым фильмом признана лента режиссера Сергея Талыбова "Внутри себя". "Сергей Талыбов - это сокровище белорусской режиссуры, - подчеркнул продюсер картины Андрей Курейчик. - Он делает потрясающие фильмы и имеет замечательные задумки. Надеюсь, что таких стильных эстетичных европейских картин станет больше".
Лучшим телесериалом в игровой форме назвали картину "Ой, ма-моч-ки! -2" режиссера Ивана Павлова. "Кино - это командная игра. И мы, делая этот сериал, почти играли все вместе. Думаю, что и следующие игры мы тоже будем выигрывать", - выразил надежду Иван Павлов.
За работу в этом сериале награждена и Вера Полякова-Макей как исполнительница лучшей главной женской роли. Она отметила, что для актеров национальная кинопремия - это наивысшее признание. "Очень рада, что этот конкурс состоялся и достойные получили награды. В большей степени я победила саму себя", - добавила актриса.
В номинации "Лучшая женская роль второго плана" наградили Валентину Гарцуеву за съемки в фильме "Снайпер. Офицер СМЕРШ". Виктор Васильев исполнил лучшую мужскую роль второго плана в ленте "Окна дома твоего".
Лучшим фильмом в неигровой форме стала картина "Дебют" Анастасии Мирошниченко.
Режиссер Игорь Васильев с работой "Последний шанс" стал победителем в номинации "Лучший короткометражный фильм".
Лучшим фильмом в анимационной форме признан "Волчишко" режиссера Игоря Волчека. Получая награду, он поблагодарил жюри конкурса за высокую оценку его работы.
В номинации "Лучший сценарий" победу одержал Дмитрий Якутович за ленту "Боевая машина".
Лучшая работа художника-постановщика - "Марк Шагал. Начало" Аллы Матюшевской.
Открывая церемонию награждения, председатель жюри конкурса Людмила Саенкова-Мельницкая поздравила присутствующих с Днем белорусского кино. "94 года - это возраст надежды и веры в то, что белорусский кинематограф будет расти и развиваться. Очень хорошо, что мы смогли организовать белорусскую кинопремию. Она действительно нужна, потому что, с одной стороны, будет давать стимул нашим кинематографистам, а с другой, объединять нас. Мне кажется, что эта премия будет жить и завоевывать авторитет, если станет максимально справедливой и честной", - сказала кинокритик.
Республиканский конкурс "Национальная кинопремия Беларуси" проводился впервые. На участие поступило 167 заявок, которые Министерство культуры принимало с октября по ноябрь. В состав жюри вошли 59 профессионалов кинематографа во главе с заведующей кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ Людмилой Саенковой-Мельницкой. Голосование проходило в два тура. Первый продолжался до 30 ноября: определяли претендентов на национальную кинопремию до пяти в каждой номинации, кроме тех, что вручаются за выдающийся вклад в белорусский и зарубежный кинематограф. По итогам первого тура было выбрано 112 участников, которые прошли во второй, завершившийся 10 декабря.
Всего в конкурсе "Национальная кинопремия Беларуси" было заявлено 20 номинаций. Организаторами выступили Министерство культуры, Национальный центр современного искусства, Минский городской исполнительный комитет, Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский союз кинематографистов, Белорусская гильдия актеров кино.-0-
Фото Оксаны Манчук
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