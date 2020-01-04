Победителей конкурса новогодней игрушки наградили в Большом театре

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса "Новогодняя театральная игрушка" наградили в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Обладателем Гран-при стала семья Колясниковых из Минска с работой "Хранитель времени".

Первого места удостоилась семья Коцуба из Минска и их игрушка "Маленький принц и его маленькая планета". Второе место - у семьи Батяновских из Жодино и их "Мышиного короля". Третье место - у семьи Караванских из Минска. Они создали игрушку "Белый лебедь" по технологии XIX века.

"Мадам Му-Му" и "Мистер Дирижер" удостоены приза зрительских симпатий. Эти необычные игрушки создала семья Паньковых из Могилева. В номинации "Самая первая игрушка" отмечены: "Волшебный шарик" и "Снеговик" Ульяны и Николая Веренич из Минска. Символ 2020 года - Белого крысенка - по технологии "паперкрафт" сделала семья Емельяновых из Могилева. Приз самому юному участнику за "Чудо-игрушку" к спектаклю "Щелкунчик" вручен Анне Ючь и ее 11-месячной дочери Мирославе.

Конкурс "Новогодняя театральная игрушка" проводился в шестой раз. В этом году было прислано более 100 работ из разных уголков Беларуси. Все эти игрушки украсили большую новогоднюю театральную елку. Победители получили главный приз от театра - возможность увидеть сказочный балет Петра Чайковского "Щелкунчик". Кроме того, партнеры и спонсоры детского театрального проекта учредили более 20 своих номинаций.

Как отметил первый заместитель генерального директора Большого театра Беларуси Владимир Рылатко, проект востребован у белорусских семей. "Активность огромная. Я даже не предполагал, что маленькие дети так хорошо знают оперных героев. Новогодние игрушки, сделанные из самых различных материалов, - это почти весь наш оперный репертуар", - рассказал он.

В проекте принимают участие в том числе дети с особенностями развития. "Они получают награды, потом смотрят спектакль "Щелкунчик". Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь, с каким сердцем открываются эти дети искусству. Иногда думаешь, как нам взрослым не хватает искренности, безграничной любви к прекрасному, добру, честности. Этот конкурс учит не только детей понимать искусство, но и взрослых быть лучше", - добавил Владимир Рылатко.-0-

Фото Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси