Победителей конкурса новогодней игрушки наградили в Большом театре

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 4 января 2020
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:52 Минздрав: от гриппа привито более 41% белорусов Общество
12:50 Более 300 учителей собрались на первый областной фестиваль педагогических идей в Пинске Регионы
12:45 Проект "Мобильный почтальон" расширил список услуг Регионы
12:41 Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры Президент
12:37 Организации смогут самостоятельно выбирать период отражения курсовых разниц в налоговом учете Президент
12:23 В Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ и гриппом - Минздрав Общество
12:23 Белорусские болельщики оставляют положительное впечатление - игрок сборной IIHF Спорт
12:18 В Беларуси постоянно проводятся мероприятия по профилактике птичьего гриппа - Минсельхозпрод Общество
12:03 Импортировать алкогольную продукцию в Беларусь в 2020 году будут 38 компаний Экономика
11:57 Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками - какие задачи Лукашенко поставил новому министру экономики Президент
11:54 В ГАИ рассказали о полезных для водителей смарт-приложениях Технологии
11:53 Пожилая брестчанка сломала ногу в автобусе Происшествия
11:51 Победителей конкурса новогодней игрушки наградили в Большом театре Культура
11:48 Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков Президент
11:41 Караник поздравил маму первого родившегося в Беларуси в новом году ребенка Регионы
11:35 Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 5 января Общество
11:34 Почти Br74 млн направят на реализацию инвестпрограммы Брестской области в 2020 году Регионы
11:28 В Минске задержали бобруйчанина с 200 г особо опасных наркотиков Происшествия
11:27 Рождественский турнир любителей хоккея с каждым годом становится все более масштабным - Фазель Спорт
11:22 Заседание белорусско-турецкой группы по промышленному сотрудничеству 28-29 января пройдет в Стамбуле Экономика
10:57 Правительство ожидает в I квартале рост ВВП на 0,7% Экономика
10:47 Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко Президент
10:38 Лесхозы подарили детям более 650 новогодних деревьев Общество
10:08 В Беларуси уменьшилось число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда Общество
09:55 Microsoft прекращает обслуживание Windows 7 с 14 января Технологии
09:53 Перечень межведомственных информационных систем утвержден в Беларуси Экономика
09:49 Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января Общество
09:46 Правительство утвердило план действий по развитию экономики Экономика
09:35 Больницы и поликлиники изменят график работы в рождественские праздники Общество
09:31 Число погибших от наводнения в Индонезии возросло до 53 человек В мире
Все новости
Все новости
Культура
04 января 2020, 11:51

Победителей конкурса новогодней игрушки наградили в Большом театре

Фото Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси
Фото Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси
Новости темы "Новый год"
ФОТОФАКТ: Сказку "Проказы Зимушки-Зимы" показывают во время Новогодних праздников артисты Мозырского ДК
ФОТОФАКТ: Гродненцы приняли участие в традиционном пробеге трезвости

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса "Новогодняя театральная игрушка" наградили в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Обладателем Гран-при стала семья Колясниковых из Минска с работой "Хранитель времени".

Первого места удостоилась семья Коцуба из Минска и их игрушка "Маленький принц и его маленькая планета". Второе место - у семьи Батяновских из Жодино и их "Мышиного короля". Третье место - у семьи Караванских из Минска. Они создали игрушку "Белый лебедь" по технологии XIX века.

"Мадам Му-Му" и "Мистер Дирижер" удостоены приза зрительских симпатий. Эти необычные игрушки создала семья Паньковых из Могилева. В номинации "Самая первая игрушка" отмечены: "Волшебный шарик" и "Снеговик" Ульяны и Николая Веренич из Минска. Символ 2020 года - Белого крысенка - по технологии "паперкрафт" сделала семья Емельяновых из Могилева. Приз самому юному участнику за "Чудо-игрушку" к спектаклю "Щелкунчик" вручен Анне Ючь и ее 11-месячной дочери Мирославе.

Конкурс "Новогодняя театральная игрушка" проводился в шестой раз. В этом году было прислано более 100 работ из разных уголков Беларуси. Все эти игрушки украсили большую новогоднюю театральную елку. Победители получили главный приз от театра - возможность увидеть сказочный балет Петра Чайковского "Щелкунчик". Кроме того, партнеры и спонсоры детского театрального проекта учредили более 20 своих номинаций.

Как отметил первый заместитель генерального директора Большого театра Беларуси Владимир Рылатко, проект востребован у белорусских семей. "Активность огромная. Я даже не предполагал, что маленькие дети так хорошо знают оперных героев. Новогодние игрушки, сделанные из самых различных материалов, - это почти весь наш оперный репертуар", - рассказал он.

В проекте принимают участие в том числе дети с особенностями развития. "Они получают награды, потом смотрят спектакль "Щелкунчик". Слезы наворачиваются на глаза, когда видишь, с каким сердцем открываются эти дети искусству. Иногда думаешь, как нам взрослым не хватает искренности, безграничной любви к прекрасному, добру, честности. Этот конкурс учит не только детей понимать искусство, но и взрослых быть лучше", - добавил Владимир Рылатко.-0-

Фото Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
конкурс праздник театр
Новости рубрики Культура
Фото из из VK-сообщества галереи "Университет культуры" Окунуться в атмосферу Рождества приглашает галерея "Университет культуры"
Галина Макарова в фильме режиссера И. Добролюбова "Мама, я жив!". Фото из архива Купаловский театр проведет 16 января вечер памяти Галины Макаровой
Фото Национальной библиотеки Беларуси Национальная библиотека знакомит с периодическими изданиями - юбилярами 2020 года
Белтелерадиокомпания объявила о старте национального отбора на "Евровидение-2020"
ФОТОФАКТ: Сказку "Проказы Зимушки-Зимы" показывают во время Новогодних праздников артисты Мозырского ДК
Фото Белорусского государственного академического музыкального театра Музыкальный театр отметит день рождения программой "Золотая россыпь оперетты"
Главное
Александр Лукашенко и Рене Фазель Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею - Лукашенко
Эффективность госсектора и борьба с внешними шоками - какие задачи Лукашенко поставил новому министру экономики
"Белнефтехим" готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме
Новый год в "Парке Челюскинцев": квартиры в престижном комплексе - на праздничных условиях!
Топ-новости
Гранты Президента в 2020 году получат почти 100 работников науки, образования, здравоохранения и культуры
Рождественский турнир любителей хоккея с каждым годом становится все более масштабным - Фазель
Правительство утвердило план действий по развитию экономики
В Беларуси уменьшилось число территорий с напряженной ситуацией на рынке труда
Новый год продолжается! До конца января квартиры в Минске в рассрочку на 10 лет!
Белорусские болельщики оставляют положительное впечатление - игрок сборной IIHF
В Беларуси отмечается низкий уровень заболеваемости ОРИ и гриппом - Минздрав
Организации смогут самостоятельно выбирать период отражения курсовых разниц в налоговом учете
Перечень межведомственных информационных систем утвержден в Беларуси
В Беларуси постоянно проводятся мероприятия по профилактике птичьего гриппа - Минсельхозпрод
Команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире
В ГАИ рассказали о полезных для водителей смарт-приложениях
Караник поздравил маму первого родившегося в Беларуси в новом году ребенка
Температурный рекорд 28-летней давности побит в Минске 3 января
Лесхозы подарили детям более 650 новогодних деревьев
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.