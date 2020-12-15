Победителей конкурса новогодней игрушки назовут 27 декабря в Большом театре

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги традиционного семейного конкурса "Новогодняя театральная игрушка" подведут 27 декабря в Большом театре Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Очаровательные балерины, заколдованные часы, жар-птицы и золотые рыбки, Маленький принц и Буратино с Пиноккио, Снежная королева, елочки самых разных цветов и размеров, Щелкунчик, серебряные снежинки и звонкие колокольчики, новогодние шары и хлопушки - около 70 кукол и самых разных поделок, созданных руками детей, их родителей, бабушек и дедушек, учащимися школ и центров, прислали в этом году на семейный конкурс "Новогодняя театральная игрушка", который Большой театр Беларуси проводит уже в седьмой раз", - рассказали организаторы.

Игрушки сделаны из самых разных материалов, начиная от глины и папье-маше до ниток, бумажных салфеток и даже оберток от конфет. По словам организаторов, некоторые семьи принимают участие в конкурсе уже не первый год.

"27 декабря состоится торжественное награждение обладателей призовых мест, а также всех участников. Дед Мороз и Снегурочка вручат победителям пригласительные билеты на премьеру - детскую оперу "Пиноккио", а также разнообразные призы и сувениры. Больших и маленьких зрителей ожидают новогодние интерактивные игры и конкурсы", - добавили организаторы.

Кроме того, 27 декабря игрушками всех участников конкурса традиционно украсят новогоднюю елку в фойе Большого театра.-0-