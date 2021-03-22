Победителей конкурса "За што я люблю родную зямлю" наградят в НАН

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей І Республиканского конкурса творческих письменных работ "За што я люблю родную зямлю" наградят в Национальной академии наук 26 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конкурс был объявлен в 2020 году Центром исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН. К участию принимались оригинальные эссе, стихотворения, рассказы и другие творческие произведения, написанные гражданами Беларуси индивидуально или в соавторстве, которые ранее не представлялись на конкурсы и не публиковались.

"На эту инициативу откликнулись жители разных городов и сел со всей Беларуси. Представители разных возрастов и профессий присылали свои работы, в которых были воплощены чувство гордости за свою малую родину, любовь к ее героическому прошлому и славному настоящему, отражены достижения в развитии регионов Беларуси. Всего на конкурс было подано более 800 работ", - отметили в пресс-службе.

По результатам конкурса авторитетное жюри отобрало 200 лучших работ в 12 номинациях: "З легендаў і казак былых пакаленняў...", "Натхняе родная зямля", "Магутная сіла паэзіі", "Скарбонка ўспамінаў", "Старонкі мінулага", "Краязнаўчы далягляд", "Мінулае і сучаснасць", "Мова маёй Радзімы", "Маладыя галасы", "Замілаванне родным краем", "Родныя краявіды", "Скарбы роднай зямлі".

В Беларуси 2018-2020 годы прошли под знаком Года малой родины. За это время в стране было проведено множество мероприятий по развитию и благоустройству населенных пунктов в разных регионах страны, повышению уровня культуры и духовности белорусского народа, сохранению местных традиций, самобытности народа, его этнографической культуры и языка.-0-