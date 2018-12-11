Победителей международного конкурса к 90-летию Чингиза Айтматова объявили в Минске

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей международного литературного конкурса "С мечтой о белом пароходе", посвященного 90-летию Чингиза Айтматова, объявили сегодня в книжном магазине "Дружба" (ОАО "Белкнига"), передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками конкурса стали как профессиональные писатели, так и любители прозы известного кыргызского писателя.

Победителем в номинации "Проза" стала Тамара Краснова-Гусаченко. Второе место присудили Владимиру Наумовичу, третье - Геннадию Иванову.

Лучшим в номинации "Поэзия" стал Николай Метлицкий. Второе место заняла Ирина Карнаухова, третье - присудили Даяне Лазаревич.

Кроме того, дипломами конкурса отметили Андрея Кулеша, Майю Гагалицкую, Анну Михиреву, Елену Ширко, Елизавету Белоусову и Дарью Шипицыну.

Организаторы конкурса - посольство Кыргызстана в Беларуси и ОО "Союз писателей Беларуси".

/Будет дополнено/.-0-