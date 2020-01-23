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Культура
23 января 2020, 19:05

Победителей национального конкурса "Искусство книги" наградят на книжной выставке в Минске

Владимир Андриевич. Фото из архива
Владимир Андриевич. Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей национального конкурса "Искусство книги" наградят на XXVIІ Минской международной книжной выставке-ярмарке, сообщил сегодня журналистам начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Владимир Андриевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последние два дня у нас велась активная работа. Очень серьезные творческие дискуссии шли вокруг каждой книги. В этом году на конкурс представлено порядка 200 работ. Лучших определили в 17 номинациях, тематических, специальных и персональных, а также Гран-при. Возглавляет жюри конкурса ректор Белорусской государственной академии искусств Михаил Борозна, - рассказал Владимир Андриевич. - Торжественная церемония награждения победителей состоится во время XXVIІ Минской международной книжной выставки-ярмарки".

Как отметила первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, определены не просто лучшие книги по итогам 2019 года. "За каждой из них стоит работа большого количества людей - художников, дизайнеров. Они создают нашу национальную книгу, которой мы гордимся", - подчеркнула Елена Стельмах.

Знаковым мероприятием книжной выставки по традиции станет Международный симпозиум литераторов "Писатель и время". В этом году ожидается участие представителей порядка 25 стран ближнего и дальнего зарубежья: Австрии, Азербайджана, Великобритании, Германии, Индии, Ирана, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Палестины, Польши, России, Словакии, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции и других. В программе симпозиума - пленарное заседание, круглый стол писателей Беларуси и России и белорусско-казахский круглый стол, семинары, встречи со студентами вузов Минска, литературные вечера.

За годы проведения симпозиум по праву стал интеллектуальной площадкой для обсуждения насущных вопросов гуманитарного и культурного сотрудничества между представителями разных стран. Его организаторами наряду с Министерством информации выступают Союз писателей Беларуси, Издательский дом "Звязда", издательство "Мастацкая літаратура".

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 5 по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. Будет организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представят более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается, что выставку посетят около 60 тыс. жителей и гостей столицы. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга".-0-

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