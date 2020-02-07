Победителей национального конкурса "Искусство книги" назвали в Минске

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный конкурс "Искусство книги" подвел итоги работы белорусских книгоиздателей в 2019 году и наградил победителей на полях XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, передает корреспондент БЕЛТА.

Победители в каждой номинации были награждены почетным знаком-символом "Золотой фолиант" и дипломом победителя.

В номинации "ЛИТ-формат" победа присуждена издательству "Мастацкая літаратура" (книга "Востраў"), ему также вручен диплом первой степени за книгу "Гімн святлу" Ай Цина. Диплом первой степени также вручен издательскому дому "Белорусская наука" за книгу "Хадзі, сонейка, да нас…". Дипломом второй степени отмечена книга "Моя золотая Бенгалия" ОАО "Полиграфкомбинат имени Я.Коласа". Составителями книги выступили Александр Карлюкевич и Музахидул Ислам.

2019 год в Беларуси был вторым годом трилогии Года малой родины. Поэтому одна из номинаций конкурса - "Искусство книги" - посвящена теме малой родины и называется "Сцяжынкамі роднага краю". Почетный знак-символ и диплом победителя присужден книге "Дражно. Моя малая родина", изданная ОДО "Беловагрупп". Диплом первой степени у издательского дома "Звязда" за книги "Тайны Несвижского замка. Путешествие вглубь столетий с Владиславом Сырокомлей" и "Мая Радзіма". Диплом второй степени вручен ООО "Полиграфика" за издание "Брестская область. Край древний, край молодой" и Академии управления при Президенте за серию книг "Імя ў гісторыі Беларусі".

В номинации "В зеркале времени" памятным знаком-символом и дипломом победителя награждено ООО "Полиграфика" за книгу "Летопись века. Органы юстиции Республики Беларусь". Диплом первой степени присужден БЕЛТА за книгу "Минский автомобильный завод - 75 лет. Гордость земли белорусской". Дипломом второй степени получило ОДО "Беловагрупп" (книга "Поставы городок").

В номинации "Учебник нового века" диплом первой степени получил ОДО "Аверсэв" за серию книг "Развитие речи". Диплом второй степени у ИРУП "Народная асвета" за издания "История древнего мира, 5-й класс. Часть 1" и "История древнего мира, 5-й класс. Часть 2", а также у издательства "Вышэйшая школа" за "Немецкий язык для 4-го класса. В 2 частях" с электронным приложением.

В номинации "Золотые скрижали" оценивались справочные и энциклопедические издания. "Золотого фолианта" и диплома победителя удостоено ООО "Полиграфика" за книгу "Брест. 1000. Истоки, судьба, наследие". Диплом первой степени у издательства "Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі" за книгу "Брест. 1000".

Памятным знаком-символом и дипломом победителя в номинации "Беларусь помнит" отмечено издательство "Белорусская Энциклопедия им.П.Бровки" за книги "Нельзя забыть. Нельзя понять. Нельзя оправдать" и "Беларусь партизанская". Диплом первой степени у ООО "Колорград" - издание "Хранители документальной памяти. История партизанского движения". Диплом второй степени у издательства "Белорусская Энциклопедия им.П.Бровки" за книгу "Маленькие солдаты большой войны".

В номинации "Духовность" лучшей признана книга "Монашество есть восхождение к Богу" издательства Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря. Диплом первой степени вручен издательскому дому "Белорусская наука" и книге "Беларускі іканапіс XVI - першай паловы ХХ ст." Диплом второй степени у издательства "Беларусь" за книгу "Каложская царква".

"Золотой фолиант" и диплом победителя в номинации "За вклад в сохранение духовного наследия" вручены Национальной библиотеке Беларуси за издание "Берасцейская Біблія. 1563". Дипломом первой степени отмечена "Жывая культура Беларусі: кніга-альбом" ОДО "Издательство "Четыре четверти". Диплома второй степени удостоены издательство "Беларусь" за книгу "Янка Купала "Я адплаціў народу, чым моц мая магла…" и ООО "Полиграфика" за книгу "Брест моей памяти: 30-60-е годы ХХ столетия". Специальный диплом жюри присужден фотоальбому БЕЛТА "Традиции суверенной Беларуси".

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