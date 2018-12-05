Победителей Национальной кинопремии Беларуси назовут 17 декабря

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 17 декабря объявят победителей первого республиканского конкурса "Национальная кинопремия Беларуси". Церемония награждения состоится в Доме кино, сообщили БЕЛТА организаторы.

В конкурсе 20 номинаций: "Лучший фильм в игровой форме", "Лучший телесериал в игровой форме", "Лучшая главная мужская роль", "Лучшая главная женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучший фильм в неигровой форме", "Лучший фильм в анимационной форме", "Лучший короткометражный фильм", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая музыка к фильму", "Лучший монтаж фильма", "Лучший звукорежиссер фильма", "Лучший дебют в кино по указанным номинациям", "За выдающийся вклад в белорусский кинематограф", "За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф".

Заявки на участие в кинопремии Министерство культуры принимало с октября по ноябрь. В состав жюри вошли профессионалы в сфере кинематографа. Председателем стала заведующая кафедрой литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ, кандидат филологических наук, доцент Людмила Саенкова-Мельницкая. Голосование проходит в два тура. Первый тур продолжался до 30 ноября: члены жюри выбирали претендентов на Национальную кинопремию Беларуси - до пяти в каждой номинации, кроме тех, что вручаются за выдающийся вклад в белорусский и зарубежный кинематограф. По итогам первого тура был составлен шорт-лист номинантов, которые проходят во второй. Он завершится 10 декабря. В этот день будут определены победители в каждой номинации.

"Вручение Национальной кинопремии Беларуси - значимое событие для страны. Заветные статуэтки, которые получат победители, - это знак отличия и своеобразная гарантия качества. Национальная кинопремия станет настоящим "белорусским "Оскаром", престижной наградой для лучших отечественных кинематографистов", - уверены организаторы.

Лидерами по количеству номинаций стали художественный фильм "Следы на воде" режиссера Александра Анисимова, короткометражная лента "Фото на память" Игоря Васильева и психологический триллер "Внутри себя" Сергея Талыбова.

Организаторами конкурса "Национальная кинопремия Беларуси" выступают Министерство культуры, Национальный центр современного искусства, Минский городской исполнительный комитет, Национальная киностудия "Беларусьфильм", Белорусский союз кинематографистов, Белорусская гильдия актеров кино.-0-