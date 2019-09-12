Победителей творческих конкурсов Гомельской области назвали на "Славянскіх літаратурных дажынках"

12 сентября, Гомельский район /Корр. БЕЛТА/. Победителей творческих конкурсов Гомельской области чествовали сегодня на церемонии открытия XIV Международного фестиваля-праздника "Славянскія літаратурныя дажынкі - 2019", который проходит в Гомельском районе и Гомеле с 12 по 14 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"Славянскія літаратурныя дажынкі" в Гомельском районе собрали около 150 писателей из трех стран На церемонии открытия председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович обратил внимание, что фестиваль является своеобразным отчетом мастеров слова о проделанном за год.

Председатель Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович представляет альманах "Лiтара"

Награды в прозаических и поэтической номинациях в двух возрастных категориях получили победители областного литературного конкурса "Слово". По информации председателя областного отделения Союза писателей Беларуси Владимира Гавриловича, в нынешнем году для участия в творческом конкурсе от жителей региона было подано более 250 работ, написанных людьми разных возрастов и разного рода занятий. Это самое большое количество за время существования творческого соревнования, подчеркнул он.

Оргкомитет отобрал 80 работ, авторы которых стали финалистами форума. В итоге первое место в номинации "Проза. Сказки" среди участников от 14 до 25 лет присуждено ученице СШ №41 областного центра Полине Сивец. В этой же номинации среди взрослых победа у Татьяны Чикезовой - учителя этой же школы.

Лучшей работой в номинации "Проза. Рассказ, эссе" названо произведение гимназистки из Чечерска Ксении Макаревич. В беседе с журналистами она призналась, что интерес к созданию как прозаических, так и поэтических произведений у нее проявился еще в раннем детстве. "Пишу на самые разные темы. А участие в конкурсе - это возможность проявить себя, рассказать о своем творчестве большому количеству людей. Одно дело писать для себя в тетрадь и демонстрировать таланты на семейных праздниках, другое - представлять работы на подобных форумах", - поделилась Ксения.

В поэтическом жанре первые места присуждены учителю гимназии Кормы Ирине Шлеменковой и учащейся Речицкого педколлежда Александре Бологовой.

Гран-при областного литературного конкурса "Табе пяю, малая радзіма" памяти Н.Гомолко вручили ученику Брониславского детского сада - базовой школы Житковичского района Владимиру Коту. А главный приз областного конкурса чтецов "Захаваем свет разам" - у Олеси Журавлевой из Мотневичского яслей-сада - базовой школы Чечерского района.

Хорошим подарком для всех финалистов стали мастер-классы, которые провели члены жюри, творческие наставники Союза писателей Беларуси, а также встречи с мастерами слова трех стран.

Во время Международного фестиваля-праздника "Славянскія літаратурныя дажынкі - 2019" стартовал первый открытый смотр-конкурс любительских литературных объединений (ЛИТО) и литературных клубов Беларуси и других стран. Заявки на участие в нем подали семь белорусских и четыре зарубежных (из России и Украины) литобъединения. Каждое ЛИТО получило задание подготовить литературно-музыкальную программу до 20 минут на определенную тему: "Осенняя пора, очей очарованье", "Тебе, мой город", "Он и она. О любви. И не только", "А завтра была война" и другие. Одно из главных условий - выступление должно быть составлено только из произведений участников ЛИТО или клуба. По итогам смотра-конкурса назовут обладателя Гран-при. В числе поощрений команда получит право публикации в альманахе "Литературная Гомельщина". Также специальными дипломами отметят конкурсантов в различных номинациях.

Фестиваль организует и проводит Гомельское областное отделение Союза писателей Беларуси при поддержке областного и районного исполнительных комитетов.-0-

Фото Сергея Холодилина