Победительницей детского "Евровидения-2020" стала Валентина Тронель из Франции

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницей детского конкурса песни "Евровидение-2020" стала Валентина Тронель из Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

11-летняя исполнительница выступила под 12 номером, исполнив песню "J'imagine" ("Я представлю себе") и набрала победные 200 баллов. На втором месте - Каракат Башанова из Казахстана с песней Forever ("Навсегда") и 152 баллами, а третье место досталось Солеа из Испании с композицией "Palante" ("Двигайся"). У юной певицы - 133 балла.

Беларусь на конкурсе представила 12-летняя могилевчанка Арина Пехтерева с песней "Пришельцы".У голосистой белоруски 130 баллов и пятое место.

На этот раз впервые в истории конкурс прошел в дистанционном формате. В финальном шоу выступили участники из 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. Они представили сценические номера, записанные специалистами национальных телевещателей с учетом единых рекомендаций и правил Европейского вещательного союза.

Слоган детского "Евровидения-2020" - "Двигай мир!" (Move the world!).-0-