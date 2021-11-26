Победителем фестиваля "Лістапад" стал фильм "Илхак" узбекского режиссера Джахонгира Ахмедова

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителем XXVII Минского международного кинофестиваля "Лістапад" стал фильм "Илхак" узбекского режиссера Джахонгира Ахмедова, передает корреспондент БЕЛТА.

Кинокартина вышла на экраны в 2020 году и посвящена 75-летию победы во Второй мировой войне. Художественный фильм основан на реальных событиях. В нем показаны боль и страдания безутешной матери Зульфии Закировой, которая, в одиночку вырастив пятерых сыновей, потеряла их на войне.

"Илхак", проект киностудии "Узбеккино", снят при поддержке Национальной киностудии "Беларусьфильм". Лента с успехом была показана по всем телеканалам Узбекистана 9 мая 2020 года.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил с 20 по 26 ноября под слоганом "Кино - симфония единства". Конкурсная программа кинофестиваля состояла из четырех секций: игрового кино, документального кино, конкурса молодежного кино "Кино молодых" и конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзік". В конкурсную программу игрового кино вошли 13 картин, "Кино молодых" - 23, в основной конкурс документального кино - 17 и "Лістападзік" - 14.-0-

Фото Павла Орловского