Победители конкурса детского творчества "Здравствуй, мир!" дадут гала-концерт в Минске

19 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Победители и призеры V Республиканского смотра-конкурса детского творчества "Здравствуй, мир!" дадут гала-концерт в Минске 29 марта, сообщили БЕЛТА в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи Министерства образования.

В программу заключительного этапа конкурса включены церемония награждения победителей и призеров (состоится в центре 28 марта) и гала-концерт в концертном зале ДК "МАЗ". Кроме того, вниманию посетителей центра художественного творчества детей и молодежи с 26 марта будет представлена республиканская выставка-конкурс "Як ты сэрцу майму міла, дарагая Беларусь!".

Конкурс "Здравствуй, мир!" стартовал в ноябре 2018 года. Участие в его мероприятиях, которые проходили по всей Беларуси, приняли более 10 тыс. детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Победителей и призеров выберут в номинациях "Хореографическое творчество", "Вокальное творчество","Инструментальная музыка", "Театры моды", "Театральное творчество", "Фольклорное творчество".

Организаторами смотра выступают Министерство образования и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.-0