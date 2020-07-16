Победители конкурсов "Славянского базара-2019" подняли флаг нынешнего фестиваля

16 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Обладатели Гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" Адильхан Макин и Международного детского музыкального конкурса "Витебск-2019" Ксения Галецкая торжественно подняли сегодня флаг XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий сказал, что фестиваль пройдет в интенсивном режиме. "Сегодня символ "Славянского базара" развевается рядом с флагами 23 стран - участниц", - отметил директор.

Украсили эту значимую церемонию на площадке культурно-спортивного комплекса Летнего амфитеатра выступление театра "Колесо", небольшое автошоу и бразильская карнавальная самба от коллектива Raccoon Batucada.

Сегодня в Летнем амфитеатре состоится торжественное открытие XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Загорится новая звезда на Площади лауреатов возле Летнего амфитеатра. Здесь получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Филипп Киркоров.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 16 по 19 июля. Основными событиями форума станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020".-0-