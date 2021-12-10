Победители международного конкурса пианистов определены в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Большом зале Белорусской государственной филармонии состоялось подведение итогов международного конкурса пианистов "Минск - 2021". Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.

В этом году в конкурсе принимали участие пианисты из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Китая, Узбекистана, Украины. В итоге - 1 место завоевал Арсений Мерзлов (Россия), 2-е - Никита Стеценко (Узбекистан), 3-е разделили Валентин Малинин (Россия) и Владислав Хандогий (Беларусь).

Дипломантами конкурса стали Елена Науменко (Беларусь) и Зарина Акаева (Казахстан). Обладательницей специальной премии "За высокие творческие достижения и усилия по поддержанию международного престижа Белорусской государственной академии музыки" стала Елена Науменко, показавшая наилучший результат среди студентов-участников этого учреждения образования.

Также был вручен специальный приз Белорусского союза музыкальных деятелей "За лучшее исполнение произведения белорусского композитора". Его обладателем стала Жанна Здорнова (Казахстан).

"Основная цель нашего конкурса - предоставить дорогу молодым талантливым участникам в непростую, но в то же время чрезвычайно увлекательную и интересную творческую жизнь, - отметил заместитель министра культуры Сергей Саракач во время тожественной церемонии награждения. - Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, нам удалось объединить немалое количество участников, огромную аудиторию слушателей. Для многих из вас Беларусь, наша культура стала настоящим открытием. В то же время для нас многие конкурсанты также стали открытием".

После награждения лауреатов состоялся концерт с их участием в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист Беларуси Александр Анисимов).

Международный конкурс пианистов проходил в столице Беларуси в шестой раз. В Минске собрались лучшие сольные исполнители на фортепиано в возрасте от 16 до 30 лет. Все произведения участники исполняли наизусть. Их оценивало жюри, куда входили педагогические работники, видные мастера музыкального искусства Беларуси и зарубежных стран.

Организаторами Международного конкурса пианистов "Минск - 2021" являются Министерство культуры, Белорусская государственная филармония, Белорусская государственная академия музыки, общественное объединение "Белорусский союз музыкальных деятелей". Конкурс проходил при поддержке Мингорисполкома.-0-