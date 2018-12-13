Победители Национальной кинопремии Беларуси получат денежные призы в 50 и 100 базовых величин

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победители Национальной кинопремии Беларуси, которых назовут 17 декабря, получат денежные призы в 50 и 100 базовых величин. Об этом сообщил начальник отдела по кинематографии Министерства культуры, заместитель председателя жюри Александр Рыдван сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бюджет Национальной кинопремии составил около Br150 тыс. - средства были направлены на подготовку и проведение мероприятия, а также на денежные призы. Лауреаты в персональных номинациях получат по 50 базовых величин, в номинациях за лучшие фильмы - по 100 базовых величин, соответственно по Br1,225 тыс. и Br2,45 тыс.", - сказал Александр Рыдван.

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