25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителя детского "Евровидения-2018" выберут сегодня в Минске, сообщает БЕЛТА.

Площадкой для финального шоу станет спорткомплекс "Минск-Арена". Именно здесь в 2010 году уже проходило детское "Евровидение". Эксперты очень высоко оценивают технические возможности сцены. Как отметил исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд, он удовлетворен и звуком, и светом. По его словам, на такой сцене можно провести и взрослое "Евровидение".

Зрителей финального шоу детского "Евровидения-2018" в "Минск-Арене" приглашают приехать заранее "Во-первых, это телевизионное шоу, которое должно начаться ровно в 18.00. Во-вторых, для зрителей будут организованы развлекательные зоны. В том числе настроение взрослым и детям будут создавать ростовые куклы", - сказали в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

За главный трофей "Евровидения" - хрустальный микрофон - будут бороться представители 20 стран - это рекордное число за всю историю конкурса. Причем в этом году впервые принимают участие в детском "Евровидении" юные исполнители из Казахстана и Уэльса. От Беларуси выступит Даниэль Ястремский, под восьмым номером он представит песню "Time".

Даниэль Ястремский: меня часто сравнивают с Джастином Бибером, но я хочу быть самим собой Даниэлю 14 лет, он родился в городе Цинциннати (США), но живет и учится в Минске, где прошел обучение в музыкальной школе по классу фортепиано.

Откроет шоу участница из Украины Дарина Красновецкая. Рита Ларанжейра из Португалии выступит второй, Данелия Тулешова из Казахстана - третьей, Эфи Гика из Албании - четвертой. Под номером 5 свою композицию исполнит Анна Филипчук из России, под номером 6 - Макс & Анна из Нидерландов. Фидан Гусейнова из Азербайджана будет седьмой, Тейлор Хайнс из Ирландии - девятым, Бояна Радованович из Сербии - десятой. Участниками под номером 11 станут Мелисса & Марко (Италия), 12 - Джаэль (Австралия), 13 - Тамар Эдилашвили (Грузия), 14 - Ноам Дадон (Израиль), 15 - Анжелина (Франция). Мария Спасовская из Македонии выступит шестнадцатой, Л.Е.В.О.Н из Армении - семнадцатым, Манв из Уэльса - восемнадцатой, а Эла из Мальты - девятнадцатой. Последняя композиция прозвучит в исполнении представительницы Польши Роксаны Венгель.

Дарина Красновецкая (Украина)

Рита Ларанжейра (Португалия)

Данелия Тулешова (Казахстан)

Эфи Гика (Албания)

Анна Филипчук (Россия)

Макс & Анна (Нидерланды)

Фидан Гусейнова (Азербайджан)

Даниель Ястремский (Беларусь)

Тейлор Хайнс (Ирландия)

Бояна Радованович (Сербия)

Мелисса & Марко (Италия)

Джаэль (Австралия)

Тамар Эдилашвили (Грузия)

Ноам Дадон (Израиль)

Анжелина (Франция)

Мария Спасовская (Македония)

Л.Е.В.О.Н (Армения)

Манв (Уэльс)

Эла (Мальта)

Роксана Венгель (Польша)

В нынешнем году Европейский вещательный союз (ЕВС) оставил в силе механизм голосования, введенный в 2017 году. Победителя выберут по сумме оценок национального жюри от каждой из двадцати стран-участниц и зрительского онлайн-голосования, которое продлится на официальном сайте конкурса вплоть до начала финала. А после живого выступления всех конкурсантов оно возобновится, но лишь на 15 минут.

По правилам, выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе и представителя своей страны. Профессиональное жюри выставило свои оценки накануне во время вечерней репетиции, но результаты озвучат только во время финального шоу.

Концерт детского "Евровидения-2018" начнется в 18.00. Прямую трансляцию будут вести телеканалы ""Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Вечерняя генеральная репетиция детского "Евровидения" собрала полный зал зрителей Генеральная репетиция и итоговое шоу - это абсолютно зеркальные концерты. Сегодня вечером выступят все 20 участников, это будет полноценный концерт. Единственная разница - здесь не предусмотрено голосование зрителей.

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации ЕВС в 2003 году. На счету страны две победы - в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович. В 2017 году белоруска Хелена Мерааи заняла пятое место.

Беларусь уже принимала у себя этот песенный конкурс восемь лет назад. ЕВС вновь предложил Беларуси стать хозяйкой детского "Евровидения" с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации в Минске в 2010 году.

Первое детское "Евровидение" было проведено в 2003 году после успеха скандинавского конкурса MGP Nordic, прошедшего в 2002 году при участии Дании, Норвегии и Швеции. ЕВС понравилась идея этого соревнования, и она была воплощена на панъевропейском уровне. С 2005 года каждый конкурс проходит под своим слоганом. Девиз в 2018-м - Light up! ("Зажигай!").-0-

РЕПОРТАЖ: Light up! Евровизионное шоу в Минске будет ярким Традиционно шоу начнется с парада флагов - это действо, во время которого все участники проходят по сцене с флагами и под громкие овации зрительского зала.

Фото Геннадия Жинкова