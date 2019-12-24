24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти миллион человек проголосовали за лучшую песню Беларуси на сайте телеканала ОНТ, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Ирина Ромбальская.
По ее словам, в этом году интернет-голосование проекта "Песня года" вызвало небывалый ажиотаж зрителей. "Такая активность показала интерес к белорусской эстраде в целом и значительно увеличила посещаемость страницы проекта. На протяжении двух месяцев 60 участников боролись за внимание публики. Ровно в полночь 23 декабря на сайте ОНТ завершилось народное онлайн-голосование", - рассказала Ирина Ромбальская.
Во многом результаты зависели от активности групп поддержки, времени размещения музыкального материала и активности самих исполнителей в социальных сетях. Самой популярной в интернете оказалась группа "Лас-Вегас". Далее в десятке расположились: группа Litesound, КейСи, Xелена Мерааи, группа "Тяни-Толкай", группа "Дрозды", Искуи Абалян, Алена Ланская, Кирилл Гуд, группа "J:МОРС".
"Хорошие результаты предсказуемо показали молодые артисты при поддержке своей целевой аудитории - активных пользователей интернета. Поэтому, онлайн-голосование - важный, но не основной способ попадания на главное шоу. Народное голосование станет лишь одним из оснований для формирования финального трек-листа. Список всех участников гала-концерта будет сформирован телеканалом ОНТ с учетом мнения интернет-пользователей, официальных данных радиостанций по ротациям песен, личного вклада самих авторов и исполнителей в развитие белорусской национальной музыкальной культуры", - отметила пресс-секретарь.
Музыкальная премия соберет 18 января на сцене Дворца спорта в Минске популярных артистов, как молодых, так и уже состоявшихся. Одним из хедлайнеров концерта станет популярный молодой исполнитель Тима Белорусских. Полный трек-лист финального концерта станет известен 10 января.-0-