Под Гродно возродили старинный обряд "Гуканне вясны"

29 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе сегодня показали, как "Зіму замыкаці, вясну загукаці": в агрогородке Житомля продемонстрировали возрожденный обряд "Гуканне вясны", передает корреспондент БЕЛТА.

Главная особенность яркого праздника - песни-веснянки. Каждый их куплет заканчивается удлиненным "гу-у-у-у-у". Место проведения, к слову, было выбрано не случайно: именно в Житомле ранее было записано много таких песен. Исполнили их театр "Матуліна песня" Житомлянского дома фольклора и народная фольклорная группа "Жывіца" Квасовского центра культуры и развития народного творчества.

В "Гуканне вясны" были вовлечены все гости и зрители праздника. Традиций у этого обряда немало. Например, давний обычай - украшать деревья пестрыми лентами. Примечательно, что главное блюдо здесь вовсе не блины, а специальное печенье в виде жаворонков. Исполняя песни, их подбрасывают вверх на руках и рушниках, тем самым приглашая пернатых вернуться вместе с весной из теплых краев. Кстати, подготовили для птиц и домики: во время праздника в парке Житомли развесили новые скворечники.

Гостей учили делать "ляльку-шаптуху". Она, как считается, помогает избавиться от невзгод. Достаточно нашептать кукле свою просьбу и бросить фигурку в костер, в котором сжигают чучело Зимы.

Не обошлось и без веселых забав - от забегов со сковородкой с блинами до народных весенних игр и хоровода.

"Главная цель таких праздников - сохранение традиций, передача их следующим поколениям. Тем более что в регионе есть свои уникальные обряды, праздничные блюда", - отметил начальник отдела культуры Гродненского райисполкома Дмитрий Вильчик. Он подчеркнул: особенности той или иной местности становятся основой брендовых культурных мероприятий, которые проводятся практически во всех крупных населенных пунктах района.

Дмитрий Вильчик

Также сегодня прошел семинар-практикум для работников культуры, библиотекарей, руководителей фольклорных коллективов Гродненского района. Речь шла о старинных народных праздниках и обрядах, традиционных имиджевых мероприятиях региона как объектах туристического бизнеса. Праздник в Житомле стал практической частью семинара.-0-

Фото Леонида Щеглова