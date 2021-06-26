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Культура
26 июня 2021, 16:15

Под кого создавали "Красную Шапочку" и где в Беларуси снимали кино: факты о лучших детских картинах "Беларусьфильма"

Дружба и предательство, взаимовыручка и трудности взросления, первая любовь и удивительные приключения… Детские фильмы - самые лучшие. Особенно те, что вышли в советское время. Они учили нас поступать правильно и воспитывали настоящими людьми. Многие картины, которые спустя десятилетия с удовольствием пересматривают школьники и их родители, снимали на "Беларусьфильме".

"Миколка-паровоз"

ФАКТ: В свое время фильм о судьбе сына паровозного машиниста буквально взорвал советские кинотеатры. Историю о приключениях белорусского мальчика Миколки пересказывали в каждом дворе, а фраза "Деду, деду, гранаты спрячь, что на поясе висят" стала настоящим мемом тех лет.

События фильма начинаются в канун революции 1917 года. Маленькому Миколке по прозвищу Паровоз 11 лет. Вся его жизнь связана с железной дорогой. Семья живет в старом грузовом вагоне, отец работает помощником машиниста в депо, но попадает в тюрьму за помощь революционерам-подпольщикам. Миколка решает пожаловаться царю на начальника станции, творящего несправедливости. Однако мальчика избивают жандармы прямо под портретом царя, и теперь Миколка мечтает о мести. Но отомстить не успевает - события в стране начинают меняться очень быстро. Позже, в годы гражданской войны, вместе со взрослыми Миколка принимает участие в борьбе против белогвардейцев и интервентов. Когда станцию захватили враги, он вместе с отцом уходит к партизанам. При приближении Красной армии немцы собираются вывезти реквизированное имущество и оружие. Чтобы помешать этому, партизанский отряд атакует станцию, но силы неравны. За помощью отправляют паровоз, который Миколке придется вести самому.

А знаете ли вы…

В фильме можно увидеть старое здание железнодорожного вокзала в Гродно. Говорят, когда его сносили, обнаружили интересные революционные листовки - те самые, которые разбрасывали Миколка и его друзья. На улице Буденного на месте нынешней стоянки находились пакгаузы, а старый корпус университета во время съемок стал гимназией.

"Про Красную Шапочку"

ФАКТ: Сценарий создавался специально под Таню Проценко, которая сыграла Мальвину в "Приключениях Буратино" и стала любимицей зрителей. Но незадолго до съемок Проценко попала в больницу, и ей запретили сниматься. В итоге на роль Красной Шапочки режиссер утвердил Яну Поплавскую.

Продолжение известной сказки превратилось в музыкальную комедию. Старая Волчица решает отомстить Красной Шапочке и поручает старшему матерому волку поймать девчонку. А заодно - научить чему-то второго сына, толстого и доброго волка. И вот Красная Шапочка, которую хитростью выманили из дома, снова идет через лес...

Фильм, выпущенный в 1977 году, был фантастически популярен. Все мальчики младшего школьного возраста были влюблены в Яну Поплавскую, а песню "В Африке горы вот такой вышины" распевали даже солдаты в строю. Хотя идея фильма пришла к Леониду Нечаеву совершенно неожиданно. Режиссер рассказывал: "Когда мы сдавали "Буратино", а это было под Новый год, Борис Хессин, директор творческого объединения "Экран", вызвав меня в свой кабинет, спросил: "Что на следующий Новый год?" А я возьми да ляпни: "Красная Шапочка". Инна Веткина, автор сценария, меня так за спину ущипнула, что синяк остался. Когда вышли, накинулась на меня: "Ты что, с ума сошел! Какая "Шапочка", там же текста полторы страницы. Что там снимать?" Тогда я так завелся, что потом каждая моя картина выходила под Новый год. Эдакая своеобразная визитная карточка режиссера".

А знаете ли вы…

Картина снималась в пейзажах великолепной белорусской природы, недалеко от нынешнего этнографического комплекса "Дудутки".

"Бронзовая птица"

ФАКТ: Актриса Мария Капнист, сыгравшая роль графини, действительно являлась представительницей графского рода.

Этот фильм вошел в золотую коллекцию советского кино, а песню Булата Окуджавы распевали на пионерских слетах еще многие годы. Действие происходит в Рязанской губернии в 1923 году. Главные герои Миша, Генка и Слава летом отправляются отдыхать в пионерский лагерь, который был разбит недалеко от старинного дома помещиков Карагаевых. С этим родом связана легенда: считается, что граф спрятал где-то в окрестностях поместья крупный бриллиант и клад. Юные пионеры находят клад, попутно раскрывая преступление, связанное с убийством крестьянина Кузьмина...

А знаете ли вы…

Съемки "Бронзовой птицы" проходили с весны по осень 1973 года в Гродно и Вильнюсе. Усадьбу Карагаевых снимали в литовском поселке Яшюнай Шальчининкайского района Литовской ССР. Прототипом стала усадьба Балинских, построенная в 1824-1828 годах.

"По секрету всему свету"

ФАКТ: Песни "По секрету всему свету", "Когда мои друзья со мной" и "На дальней станции сойду" стали хитами. А записки "Кол, вколю тебе укол! Фантомас" школьники еще долго клеили на двери учительских по всему СССР.

Это история об октябренке из Москвы Дениске Кораблеве. Каждый день он был ужасно занят самыми обычными детскими делами: готовил и не подготавливал уроки, ссорился и мирился с одноклассниками, помогал по дому и бедокурил. А еще он планировал настоящее убийство, пересекался с преступником Фантомасом, разоблачал взрослых лгунов и воришек, участвовал в самоотверженном спасении человека. Советским школьникам сразу же полюбился проказник Дениска, ведь он был далек от идеального образа отличника.

А знаете ли вы…

Двухсерийный фильм по рассказам Виктора Драгунского снимали целый год в Минске и окрестностях Новогрудка.

"Три веселые смены"

ФАКТ: Фильм снят по мотивам рассказов известного советского писателя Юрия Яковлева.

Трехсерийная лента рассказывает о жизни пионерского лагеря "Зубренок". Каждая новелла посвящена одной из смен. Первая серия - это история о любознательном мальчишке, который в поисках правды вечно влипает в неприятные истории и доводит пионервожатых и начальника лагеря до истерики. Из-за этого его и отправляют домой. Однако для него все заканчивается благополучно: при помощи военных летчиков Селюженок триумфально возвращается в лагерь. Вторая серия повествует о мечте летать и увлекательной игре, а третья - о таинственном незнакомце Фениморе, который по ночам приходит в палату мальчиков и рассказывает захватывающие истории об индейцах и инопланетянах.

А знаете ли вы…

Старая башня из второй серии, в которой "синие пилотки" заперли разведгруппу "голубых пилоток", - это не что иное, как Мирский замок.

Вера МИХАЙЛОВА,

газета "7 дней".-0-

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