Под звуки Рахманинова - закрытый показ картин Никаса Сафронова прошел в Могилеве

7 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Закрытый показ картин знаменитого художника Никаса Сафронова "Меняя реальности" прошел сегодня в музее П.В.Масленикова в Могилеве. Первую экскурсию для гостей провел сам автор шедевров современного искусства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я очень горжусь дружбой с Беларусью. Здесь всегда теплый прием, у вас удивительные люди и уникальная природа. Только в вашей стране чувствую особый уют. Я провел в Могилеве два дня. Встречался с губернатором, пообщался с детьми, посетил Шклов и Александрию. Увидел знаковые и памятные места, пообщался с людьми. Знаете, меня удивило, что в деревнях белорусы на русском языке говорят лучше, чем некоторые россияне в городах", - поделился художник. - "Я обязательно вернусь сюда. Теперь появилась мечта: приехать в Беларусь поработать, запечатлеть невероятную красоту белорусской природы".

Во время экскурсии Никас Сафронов рассказал, как создавал свои картины. Живым музыкальным сопровождением стало выступление его сына Луки, музыканта и профессора Швейцарской консерватории. Посетители выставки рассматривали удивительные работы художника под звуки Рахманинова.

"Я видела картины Никаса Сафронова в интернете, сегодня впервые удалось посмотреть на них вживую. Своеобразный стиль, необычное световое оформление создают ощущение, что эти картины живые. В каждой из них можно рассмотреть какую-то уникальную историю. У меня нет профессиональных знаний в области живописи и, может быть, я что-то поняла не до конца, но мне очень понравилось", - отметила посетительница выставки Елена.

В одном из залов гости смогли увидеть произведения из собственного направления Никаса Сафронова Dream Vision, которое опирается на классическую живопись с добавлением современных технологий. Здесь же прошел показ вечерних платьев Светланы Лялиной. Каждый наряд - произведение искусства. Основой для создания коллекции стали полотна Никаса Сафронова - именно их модельер перенесла на ткань.

Выставка знаменитого российского художника начнет работать в Могилеве уже 8 февраля. Познакомиться с необычными картинами можно будет до конца марта.-0-

Фото Олега Фойницкого