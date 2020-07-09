Подаренный Бресту оригинал Радзивилловской Библии планируют оцифровать

Александр Лукашенко подарил жителям города уникальный экземпляр Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии. Фото из архива

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Оригинал Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии, который хранится в Музее истории города Бреста, планируют оцифровать. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор музея Светлана Томчук.

"Национальная библиотека Беларуси дала добро на оцифровку нашей Библии, - рассказала Светлана Томчук. - Оригинал издания полистать нельзя, поэтому желательно, чтобы раритеты были в цифровом варианте. Это даст возможность всем желающим, в том числе ученым, изучить книгу".

Реликвия вернулась в Брест в сентябре прошлого года. Уникальный экземпляр Библии жителям областного центра подарил глава государства на торжественном мероприятии, посвященном тысячелетию города. Впервые широкой публике книгу презентовали в январе этого года. Раритет был выставлен на непродолжительное время. Сейчас у брестчан и туристов вновь появилась возможность увидеть редкий экспонат. Это подарок ко Дню освобождения города, который областной центр отметит 28 июля.

Библия напечатана в 1563 году в Брестской типографии по инициативе и на средства Николая Радзивилла Черного. Уникальность экземпляра в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов. Книга украшена многочисленными гравюрами, заглавными буквами.

В музее истории Бреста насчитывается более 4 тыс. предметов с XVI века до современности.-0-