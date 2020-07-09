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09 июля 2020, 07:14

Подаренный Бресту оригинал Радзивилловской Библии планируют оцифровать

Александр Лукашенко подарил жителям города уникальный экземпляр Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии. Фото из архива
Александр Лукашенко подарил жителям города уникальный экземпляр Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии. Фото из архива

9 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Оригинал Брестской, или так называемой Радзивилловской Библии, который хранится в Музее истории города Бреста, планируют оцифровать. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор музея Светлана Томчук.

"Национальная библиотека Беларуси дала добро на оцифровку нашей Библии, - рассказала Светлана Томчук. - Оригинал издания полистать нельзя, поэтому желательно, чтобы раритеты были в цифровом варианте. Это даст возможность всем желающим, в том числе ученым, изучить книгу".

Реликвия вернулась в Брест в сентябре прошлого года. Уникальный экземпляр Библии жителям областного центра подарил глава государства на торжественном мероприятии, посвященном тысячелетию города. Впервые широкой публике книгу презентовали в январе этого года. Раритет был выставлен на непродолжительное время. Сейчас у брестчан и туристов вновь появилась возможность увидеть редкий экспонат. Это подарок ко Дню освобождения города, который областной центр отметит 28 июля.

Библия напечатана в 1563 году в Брестской типографии по инициативе и на средства Николая Радзивилла Черного. Уникальность экземпляра в том, что в нем сохранились два гравированных титульных листа для Ветхого и Нового Заветов. Книга украшена многочисленными гравюрами, заглавными буквами.

В музее истории Бреста насчитывается более 4 тыс. предметов с XVI века до современности.-0-

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