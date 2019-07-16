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Подарок от Софии Ротару и песня о фестивале - в Витебске завершился "Славянский базар-2019"

Культура 16.07.2019 | 07:38
София Ротару
София Ротару
Славянский базар в Витебске-2019 Новости темы Славянский базар в Витебске-2019
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16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске состоялся гала-концерт торжественного закрытия XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Трогательное прощание артистов и зрителей с фестивалем было наполнено предвкушением новой встречи в 2020 году, когда можно будет снова увидеть друзей и окунуться в ту неповторимую атмосферу, которая царит в Витебске каждый июль. А пока - официальное завершение дел: церемония награждения обладателя Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" заветной статуэткой "Лира". В этом году ее обладателем стал представитель Казахстана Адильхан Макин, покоривший сердца членов международного жюри мастерством исполнения и мощным вокалом. На закрытии фестиваля традиционно вручался также специальный приз Президента Беларуси "Славянская надежда". За лучшее воплощение в произведениях славянской темы в этом году ею также отмечен Адильхан Макин.

Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" присудили Адильхану Макину из КазахстанаГран-при конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" присудили Адильхану Макину из Казахстана
Казахстанец по итогам двух конкурсных дней лидировал с большим отрывом - он набрал 178 баллов. Победитель удостоен заветной награды "Лиры" и денежной премии в размере $20 тыс.

Тамара Гвердцители вручает Гран-при Адильхану Макину
Тамара Гвердцители вручает Гран-при Адильхану Макину

На сцену выходили как совсем молодые артисты, так и уже завоевавшие авторитет титулованные звезды. Многие выступали в потрясающих дуэтах. Так, Сосо Павлиашвили исполнил с Инной Афанасьевой песню "Сердце на ладони". Тамара Гвердцители и Глеб Матвейчук покорили зал шлягером "Пообещайте мне любовь". Одно из самых ярких впечатлений о концерте оставила баллада Hijo de la luna в исполнении Ксении Дежневой и солиста Большого театра Игоря Цвирко. Молодежь в этот вечер порадовали Ольга Бузова, SHANGUY, Alekseev. Друг друга сменяли исполнители из Беларуси, России, Украины, Швеции, Италии, Молдовы и других стран. Песни о дружбе, любви, семейных ценностях тронули всех собравшихся в зале.

Сосо Павлиашвили и Инна Афанасьева
Сосо Павлиашвили и Инна Афанасьева

Глеб Матвейчук и Тамара Гвердцители
Глеб Матвейчук и Тамара Гвердцители

Игорь Цвирко и Ксения Дежнева
Игорь Цвирко и Ксения Дежнева

Alekseev
Alekseev

Рада была вновь оказаться на "Славянском базаре" народная артистка СССР София Ротару. В этот удивительный вечер она сделала самый лучший подарок фестивалю, какой только может преподнести артист: певица подарила форуму песню "Музыка моей любви". Бурные овации и длинные вереницы поклонников подтвердили неизменность чувств к ней витебской публики. Еще одним сюрпризом, уже от организаторов и всех артистов, стала песня - посвящение "Славянскому базару в Витебске", которую вполне можно назвать гимном форума. Ритмичная композиция о фестивале, исполненная в финале, несет в себе идею единства всех славянских народов - этот концерт стал настоящим торжеством музыки и дружбы.-0-

София Ротару
София Ротару

Фото Александра Хитрова

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Теги
Витебск, Славянский базар, фестиваль
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