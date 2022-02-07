Подборка книг белорусских классиков и современников представлена на выставке в НББ

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Чытаем па-беларуску" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Родной язык - важный символ культуры, который ничем не заменить. Это богатство, сберечь которое - задача каждого человека", - отметили в НББ.

На книжной выставке "Чытаем па-беларуску" представлена отечественная художественная литература классических и современных авторов, а также зарубежная литература на белорусском языке.

"Книги, представленные в экспозиции, можно заказать через электронный каталог Национальной библиотеки Беларуси", - сообщили в библиотеке.

Ежегодно 21 февраля отмечается Международный день родного языка, главная цель которого - поддержание национальных языков и культур, обеспечение права каждого гражданина пользоваться родным языком и сохранение языкового и культурного разнообразия в мире.

Выставку можно будет посетить по 25 февраля.-0-