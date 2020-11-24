Поддержать Арину Пехтереву можно, проголосовав за конкурсную песню "Пришельцы" в интернете

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с правилами детского конкурса песни "Евровидение" белорусы смогут поддержать Арину Пехтереву, проголосовав за конкурсную песню "Пришельцы" в интернете, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белтелерадиокомпании.

"Проголосовать можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или смартфона. Зрительское онлайн-голосование откроется 27 ноября на официальном сайте проекта junioreurovision.tv. Просмотрев видеоролики с выступлениями всех конкурсантов, можно выбрать трех понравившихся исполнителей, в том числе и участника от своей страны. Голосование завершится прямо перед началом шоу 29 ноября и откроется снова после выступления всех артистов, но уже на 15 минут. Оценки зрителей определят половину результата, другая будет зависеть от решения жюри", - рассказали в медиахолдинге.

В финальном шоу выступят участники из 12 стран: Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Польши, России, Сербии, Украины и Франции. Они представят сценические номера, записанные специалистами национальных телевещателей с учетом единых рекомендаций и правил Европейского вещательного союза. Выступление Арины Пехтеревой, согласно прошедшей накануне жеребьевке, будет показано в прямом эфире под номером 5.

По решению ЕВС, в связи со сложной эпидобстановкой в мире общение конкурсантов с многомиллионной аудиторией проекта пройдет в формате живых телемостов. Для Арины Пехтеревой и ее творческой команды в стенах Белтелерадиокомпании будет организована тематическая Green room, построенная в единой для всех стран-участниц стилистике.

Детский конкурс песни "Евровидение-2020" пройдет 29 ноября. Прямую трансляцию с 19.00 будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24". Слоган детского "Евровидения-2020" - "Двигай мир!" (Move the world!).-0-