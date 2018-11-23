Поддержка зрителей поможет Даниэлю Ястремскому настроиться на успешное выступление в финале - Дроздова

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка зрителей и команды поможет Даниэлю Ястремскому в день финала детского конкурса песни "Евровидение-2018" настроиться на успешное выступление, отметила корреспонденту БЕЛТА вокальный продюсер Ольга Дроздова.

"День финала, как обычно, начнется у Даниэля с дыхательной гимнастики и распевки. Но самое главное - вся команда будет поддерживать его боевой дух. Последние месяцы мы все работали плечом к плечу, оттачивая финальный номер. Мы также, как и Даниэль, переживаем и желаем ему достойно представить страну на песенном форуме", - сказала Ольга Дроздова.

Поддержка зрительного зала всегда ощущается на сцене. "Она очень важна. Я уверена, что это поможет Даниэлю выступить блестяще", - подчеркнула вокальный продюсер.

Во время финального шоу 25 ноября на сцену "Минск-Арены" выйдут юные дарования из Украины, Португалии, Казахстана, Албании, России, Нидерландов, Азербайджана, Беларуси, Ирландии, Сербии, Италии, Австралии, Грузии, Израиля, Франции, Македонии, Армении, Уэльса, Мальты и Польши. Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-

Даниэль Ястремский: после репетиций на сцене "Минск-Арены" чувствую себя более уверенно Официальный представитель Беларуси на детском "Евровидении-2018" Даниэль Ястремский также подчеркнул, что ему хватает времени на отдых между репетициями. "У меня есть определенный режим, что позволяет мне поработать и отдохнуть", - рассказал он.

Проголосовать за Даниэля Ястремского на детском "Евровидении-2018" можно 23-25 ноября Зрительское голосование начинается сегодня и продлится до начала грандиозного финального концерта 25 ноября в 18.00. Затем после живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут.