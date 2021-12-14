Подлинный экземпляр Радзивилловской Библии представлен в Национальной библиотеке

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Той самы падарунак да 1000-годдзя" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Так называемая Радзивилловская Библия - самое красивое, дорогое, масштабное белорусское издание XVI-ХІХ веков. Оно увидело свет в 1563 году в Брестской типографии Николая Радзивилла Черного и в дальнейшем получило мировую славу и признание как шедевр эпохи Возрождения.

Впервые в Минске у широкой общественности есть возможность увидеть подлинный экземпляр знакового для белорусской культуры книжного памятника - Брестской Библии. Она была подарена на тысячелетие Бреста в 2019 году Президентом Беларуси.

"Это очень важный и волнительный день, мы впервые выставляем подлинный экземпляр Брестской Библии. Это не только уникальный памятник книжного искусства, но и священная реликвия. Благодаря сотрудникам Национальной библиотеки книга оцифрована, что даст возможность научно-культурной общественности поработать с этим материалом", - поделилась директор Музея истории города Бреста Светлана Томчук.

"К сегодняшней экспозиции мы шли долго. Было много сомнений, насколько можно раритет XVI столетия перемещать между городами. Сейчас такое время, когда культура не имеет границ, однако такое издание не может находиться в открытом доступе долгое время, поэтому специально для Радзивилловской Библии Музей истории города Бреста приобрел витрину с активным микроклиматом, который постоянно контролируется. Приятно, что вместе с сотрудниками учреждения нам удалось воплотить еще несколько идей. За два года мы создали электронную копию в хорошем качестве, провели научные и библиографические описания, реставраторы проанализировали состояние книги. Надеюсь, что это поможет сделать ее народной", - отметил заместитель генерального директора НББ Александр Суша.

Увидеть издание в Минске можно в течение недели - по 21 декабря, а затем Библия вернется в Брест. "Книга стала брендом города. Как известно, проходят тематические конференции, круглые столы. Перед областной библиотекой поставлен памятник Брестской Библии. Появились многочисленные сувенирные продукты. В областном центре также проводятся экскурсионные программы, к примеру "Брест - город Библии". Таким образом мы наблюдаем феноменальное явление - возвращение народу памяти о части своего культурного наследия", - обратил внимание Александр Суша.

Вместе со специально доставленным из Бреста уникальным экземпляром на выставке будет экспонироваться факсимильное издание Брестской Библии, выпущенное к празднованию тысячелетия города над Бугом. Точно воссоздан размер, внешний вид, рукописные надписи и пометки оригинала, по древним технологиям вручную выполнен специальный переплет. Экземпляр дополнен культурологическим исследованием Александра Суши "Асэнсаванне шэдэўра".-0-