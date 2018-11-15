Подтверждена подлинность двух бронзовых скульптур Микеланджело

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная исследовательская группа во главе с учеными Кембриджского университета окончательно подтвердила подлинность двух бронзовых скульптур, которые, как и предполагалось, были созданы мастером эпохи Возрождения Микеланджело. Об этом сообщает ВВС.

Работы изображают двух мускулистых обнаженных мужчин верхом на пантерах. Высота каждой из бронзовых скульптур составляет 1 м.

Для того чтобы достоверно установить авторство скульптур, известных как бронзовые статуэтки Ротшильдов, потребовалось 4 года исследований. Доктор Виктория Эйвери, работающая в британском Музее Фицуильяма установила, что скульптуры имеют анатомические особенности, характерные для манеры Микеланджело. Специалист также изучила 30 писем, написанных художником его семье в то время, когда он работал над колоссальным бронзовым изваянием папы Юлия II в Болонье (Италия). Впоследствии это произведение было утрачено. Сообщая близким о тяготах и трудностях своих творческих поисков, Микеланджело писал, что ему помогает отвлечься работа над небольшими статуэтками. По словам экспертов, Микеланджело был вовлечен во все стадии работы над скульптурами: начиная от эскиза и заканчивая отделкой.

Чтобы подтвердить догадки ученых, специалисты из Швейцарии провели нейтронный анализ статуй, подтвердив, что они относятся к эпохе Микеланджело. Это подлинные работы художника, изготовленные им на пике творческого гения.

О судьбе статуэток мало что известно. В 1878 году они были куплены династией Ротшильдов более чем за 250 тыс. золотых франков. В XIX веке считалось, что работы были созданы мастером эпохи Возрождения, но эту теорию позже отклонили, приписав авторство голландскому скульптору Виллему Даниэльсу Ван Тетроде. В 2002 году статуи были проданы на аукционе Sotheby's более чем за $2,3 млн. Сейчас, когда доказано авторство Микеланджело, они могут стоить сотни миллионов долларов.

В настоящее время статуэтки находятся в частной коллекции в Лондоне (Великобритания), однако предполагается, что вскоре они будут выставляться в галереях по всему миру.-0-