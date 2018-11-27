Подведены итоги конкурса фотографий и видеороликов "Мы своей Беларусью гордимся!"

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей открытого конкурса фотографий и видеороликов "Мы своей Беларусью гордимся!" наградили сегодня на торжественной церемонии в Музее современной белорусской государственности, передает корреспондент БЕЛТА.

В номинации "Фотография" первое место занял Михаил Копычко с фотоработой "Любовь", второе - Анна Хотылева с фотографией "Зямля Бацькоў - мая Зямля!", а третье - Валерий Козуб с работой "Осень на Цнянском водохранилище".

В номинации "Видеоролик" безоговорочную победу одержал итальянец Франко Новеценто Буттиглери (Franko Novecento Buttiglieri) с работой "Belarus, Land of Legends". Получая диплом, он отметил, что Беларусь - прекрасная страна, и своим видео он хотел вдохновить европейских туристов чаще посещать ее. Второго места удостоена работа "Сны о малой родине" Александра Говейко и Юрия Пташинского. Третьим стал Леонид Хващинский с работой "Заславль timelapse".

"Каждый автор конкурса показал себя полноценной творческой личностью и выразил свою любовь к малой родине через фотоработы и видеоролики. Мы еще раз убедились, что понятие малой родины воспринимается очень широко и многогранно", - отметил во время церемонии награждения директор Национального исторического музея Павел Сапотько.

На конкурс "Мы своей Беларусью гордимся!", проводимый с 1 июля по 30 сентября, было прислано более 380 фотографий и видеороликов. Работы участников оценивало профессиональное жюри.

Проект организован при поддержке Министерства культуры, Министерства информации и РОО "Белая Русь", чтобы приобщить белорусов к историко-культурному наследию и современным достижениям малой родины.-0-