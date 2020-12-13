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Культура
13 декабря 2020, 14:04

Подведены итоги Республиканского открытого конкурса исполнителей на цимбалах

Александра Борисюк. Фото Министерства культуры
Александра Борисюк. Фото Министерства культуры

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги заключительного этапа Республиканского открытого конкурса исполнителей на цимбалах, сообщили БЕЛТА в Министерстве культуры.

В отборочных турах приняли участие более 300 цимбалистов в возрасте от 14 лет до 31 года. Исполнительское мастерство участников оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли известные исполнители, педагоги и композиторы во главе с председателем жюри народным артистом Беларуси, заведующим кафедрой струнных народных щипково-ударных инструментов Белорусской государственной академии музыки Евгением Гладковым.

Конкурс проходил на базе Барановичского государственного музыкального колледжа. Его лауреаты выступили в качестве солистов в сопровождении Национального академического народного оркестра Беларуси имени И.Жиновича.

По решению жюри конкурса Гран-при удостоена студентка Белорусской государственной академии музыки Александра Борисюк.

К первой возрастной группе относились обучающиеся в детских школах искусств, учреждениях общего среднего образования (за исключением обучающихся в гимназиях-колледжах искусств, осваивающих образовательную программу среднего специального образования) в возрасте от 14 лет. Лауреатом первой степени стала учащаяся Детской музыкальной школы искусств №7 Минска Кира Осипенко, II степени - учащаяся этого же учреждения Кристина Пономарева. Также второе место досталось и представительнице Станьковской детской музыкальной школы искусств Анастасии Каспорской. Бронза у Валерии Патрушевой из Республиканской гимназии - колледжа при Белорусской государственной академии музыки и Станислава Романовского из Заславской детской школы искусств.

Во второй возрастной группе соревновались обучающиеся в учреждениях среднего специального образования в сфере культуры и гимназиях-колледжах искусств, осваивающие образовательную программу среднего специального образования. Победительницей стала учащаяся Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки Алеся Старухина. Дипломом II степени отмечена представительница этого же учебного заведения Надежда Полянко. Третье место заняла учащаяся Гимназии-колледжа искусств имени И.О.Ахремчика Алеся Рубченя.

Обучающиеся и выпускники учреждений высшего образования в сфере культуры в возрасте до 31 года включительно относились к третьей возрастной группе. Здесь победила артистка Национального академического народного оркестра Беларуси имени И.Жиновича Елена Никончук-Воронцова. Студенты Белорусской государственной академии музыки также заняли призовые места. Так, лауреатом II степени стал Федор Крюковский, III степени - Александра Андрушевич. Также третье место завоевала студентка Белорусского государственного университета культуры и искусств Софья Яценко.

Конкурс проходил с 3 по 6 декабря. Организаторами выступили Министерство культуры и Брестский облисполком.-0-

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