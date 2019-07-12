Поэтические мастерские с известными литераторами впервые пройдут на "Большой бард-рыбалке"

12 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Международный музыкальный фестиваль "Большая бард-рыбалка", который пройдет 26-28 июля в п.Грудичино Быховского района, запускает новый проект - "Поэтические мастерские" от Международной литературной премии "Антоновка 40+", сообщили корреспонденту БЕЛТА в оргкомитете творческого проекта.

Мастерские начнут работу 26 июля в 14.00 в лагере "Своя среда", в районе лесной сцены. Их будут проводить члены оргкомитета и жюри премии "Антоновка 40+" - известные литераторы: Ольга Аникина и Дмитрий Легеза (Санкт-Петербург), Ирина Каренина и Алесь Емельянов-Шилович (Минск). Для участия в мастер-классах необходимо прислать подборку стихотворений - не менее пяти, но не более десяти произведений на адрес antonovkaprize@gmail.com c обязательной пометкой "Для участия в поэтической мастерской". Также участник может зарегистрироваться на месте, предоставив распечатанную подборку стихотворений (не менее трех экземпляров).

Во время мастерских участники будут читать свои произведения и получат консультацию профессиональных литераторов. Их разобьют на группы, в каждой тайным голосованием участников будут определять финалистов. Руководители мастер-классов также имеют право отобрать одного-трех авторов, которые затем примут участие в вечерней концертной программе. Их отметят специальными дипломами и вручат памятные сувениры.

"Поэтические мастерские - очень важная и давно планируемая нами история, на которую просто не хватало сил, - отметили собеседники. - Наверное, к юбилейному, десятому фестивалю так сошлись звезды, что у проекта появились руководители в лице известных литераторов, которые готовы продолжать и развивать это начинание на бард-рыбалке. Кстати, соорганизатором и председателем жюри мастерских станет минчанка Ирина Каренина: поэт, критик, журналист, редактор поэтических книг. Она является членом Союза писателей России, автором шести поэтических книг и основатель Международной литературной премии "Антоновка 40+".

"Большая бард-рыбалка" стартовала в 2010 году и стала визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области. За девять лет форум посетили более 15 тыс. зрителей, музыкантов и артистов из 14 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Словакии, Германии, Чехии, Израиля, США, Литвы, Латвии, Италии, Болгарии.

Генеральный партнер проекта - ОАО "Могилевский мясокомбинат", официальный партнер - булочно-кондитерская компания "Домочай", информационные партнеры - БЕЛТА, "СБ. Беларусь сегодня", "Альфа Радио", телеканал СТВ, телерадиокомпания "Могилев" и информационное агентство "Могилевские ведомости".-0-