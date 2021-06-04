Поэтический сборник Константина Цыбульского "Я застаюся тут" презентуют 8 июня в НББ

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги Константина Цыбульского "Я застаюся тут" состоится 8 июня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Книга "Я застаюся тут" увидела свет в 2021 году в издательстве "Беларусь" при поддержке Министерства информации. Каждая поэтическая строчка в сборнике имеет мелодичный, песенный колорит и окраску, каждое стихотворение пропитано единением с родным родительским уголком, любовью к своей малой родине и ее неповторимой природе. Автор надеется, что эти извечные ценности найдут хороший читательский отклик", - отметили организаторы.

В программе мероприятия пройдет встреча с автором и участниками издательского проекта. "Кроме того, перед гостями выступят белорусские артисты, а также народный ансамбль "Плиса" и арт-группа "Золотая мельница". Другие сборники автора будут представлены на выставке", - рассказали в НББ.

Константин Цыбульский - поэт-песенник, автор сборников поэзии и песен "Ноч маладзіка" (1994), "Вецер эпохі" (1995), "Малітва i песня" (2006), "Силуэт в окне" (2006), "Мгновение над бездной" (2008), коллективных сборников "Вёсны" (1977), "Поиск" (1995), "Я тут бачу свой край" (2005), "Песню бярыце з сабою" (2005). Многие из стихов Константина Цыбульского стали песнями.-0-