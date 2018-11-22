22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитому российскому поэту-песеннику Николаю Добронравову сегодня исполняется 90 лет.

Николай Николаевич Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде, на Васильевском острове. Несмотря на то что долгие годы поэт живет и работает в Москве, любовь к родному городу он хранит в своем сердце до сих пор. Именно в Ленинграде маленький мальчик из интеллигентной семьи впервые встретился с прекрасным, и эти детские впечатления оставили неизгладимый след в его памяти. Родители будущего поэта с раннего возраста приобщали его к искусству. По воспоминаниям Николая Добронравова, ему было примерно семь лет, когда мать с отцом впервые привели его в Мариинский театр.

Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Фото из архива

После того как в 1937 году родители Николая Добронравова были репрессированы, самым близким для него человеком стала бабушка, которая подарила внуку массу новых театральных впечатлений. Накануне войны, 21 июня 1941 года, она повела Николая Добронравова посмотреть генеральную репетицию оперы Вагнера "Лоэнгрин". Самому представлению, намеченному на 22 июня не суждено было состояться: началась война, и вместо "Лоэнгрина" на сцене Мариинского театра было решено исполнить оперу Глинки "Иван Сусанин". Вскоре после этого Николай Добронравов был эвакуирован в Горький, а с 1942 года жил в Малаховке Люберецкого района Московской области. Во время учебы в школе увлекся литературой, однако любовь к театру оказалась сильнее: имея на руках аттестат и золотую медаль, Николай Добронравов отправился поступать в театральный вуз.

В 1950 году он окончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТ, затем - Московский педагогический институт.

В конце 1950-х годов Николай Добронравов впервые вышел на сцену в Московском театре юного зрителя. Одновременно он пробовал себя на литературном поприще: дебютом начинающего автора стала пьеса "Колосок - волшебные усики", созданная в соавторстве с коллегой по театру Сергеем Гребенниковым. Премьера пьесы состоялась в Ленинградском театре марионеток имени Е.С.Деммени. Несколько позже талантливый писательский дуэт представил пьесу "Загорается маяк", которая в 1960 году была поставлена на сцене ТЮЗа в Москве и несколько лет шла с большим успехом.

Удача вдохновила Добронравова, он решил уйти из театра и полностью посвятить себя литературе. В 1970 году он стал членом Союза писателей. За 20 лет выпустил несколько поэтических сборников о войне, театре, человеческих судьбах и ценностях. Но больше всего известен Николай Добронравов как поэт-песенник.

Его песни стали широко популярны в СССР и за его пределами. Во многом огромный успех Добронравова обусловлен тем, что самые известные песни написаны в соавторстве с композитором Александрой Пахмутовой - женой поэта. Также на протяжении десятилетий его постоянным соавтором являлся писатель и поэт-песенник Сергей Гребенников.

Наиболее известные песни Николая Добронравова на музыку Александры Пахмутовой - "Беловежская пуща", "Белоруссия", "Главное, ребята, сердцем не стареть!", "До свиданья, Москва, до свиданья" (прощальная песня Олимпиады-80), "Я не могу иначе", "Знаете, каким он парнем был", "И вновь продолжается бой", "Как молоды мы были", "Надежда", "Птица счастья", "Трус не играет в хоккей" и другие.

Музыку на стихи Николая Добронравова писали и такие композиторы, как Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян, Полад Бюль-Бюль Оглы, Сигизмунд Кац, Евгений Мартынов, Аркадий Островский, Михаил Чуев. А его песни исполняли Сергей Лемешев, Георг Отс, Анна Герман, Лев Барашков, Людмила Зыкина, Юрий Гуляев, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Лев Лещенко, Вадим Мулерман, Эдита Пьеха, Тамара Гвердцители, Александр Градский, Сергей Пенкин, Эдуард Хиль, Валентина Толкунова, ансамбли "Песняры", "Пламя", "Самоцветы", "Надежда", "Верасы", "Добры молодцы", "Сябры" и другие.

Николай Добронравов - утонченный лирик и эстет. Выросший в детском доме во время войны, он донес до читателя атмосферу тяжелых и голодных военных и ранних послевоенных лет. Оказавшись современником эпохальных событий - космической эры, Олимпиады-80, Николай Добронравов талантливо воспел их. Он романтизировал и героизировал профессии и трудовые достижения космонавтов, геологов, энергетиков и хоккеистов.

Творческие заслуги Николая Добронравова отмечены орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного Знамени, орденом "За заслуги перед Отечеством II степени", Государственной премией СССР и прочими наградами. В 2015 году поэту было присвоено звание почетного профессора МГУ.-0-