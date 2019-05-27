Поэты и музыканты из восьми стран съедутся на "Большую бард-рыбалку"

27 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Х Международный музыкальный фестиваль "Большая бард-рыбалка" пройдет 26-28 июля в поселке Грудичино Быховского района на берегу Чигиринского водохранилища. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в оргкомитете мероприятия.

На творческих площадках праздника выступят музыканты из Беларуси, а также из России, Украины, Польши, Чехии, Литвы, Эстонии и впервые из Испании.

В юбилейной программе запланированы сольные концерты и творческие проекты с участием звезд авторской песни, джазовых и эстрадно-инструментальных ансамблей, участников проекта "Песни нашего века" Лидии Чебоксаровой и Евгения Быкова. На волну джаза настроит концерт лидера и автора песен группы "Башаков Бэнд" Михаила Башакова, на поэзию женского рода - концерт известной минской поэтессы и автора-исполнителя Ольги Залесской. Настроение поднимет популярный российский бард и сатирик, поэт и музыкант Тимур Шаов. Пройдет концерт лауреатов и обладателей Гран-при разных лет конкурса авторской песни "С песней по жизни!".

Порадуют гостей фестиваля и ставшие традиционными мероприятия. Это рыболовные соревнования, открытый турнир по пляжному волейболу, конкурс "Королева бард-рыбалки" с Натальей Новожиловой, Кубок бард-рыбалки по бегу, конкурс авторской песни и другие. "Появится на фестивале и новая музыкальная программа "Одесский дворик". Под руководством знаменитого одессита, телеведущего, писателя и барда Бориса Бурды будут проходить кулинарные шоу, мастер-классы и конкурсы", - рассказали организаторы.

Мероприятие стартовало в 2010 году и стало визиткой музыкально-фестивальной жизни Могилевской области. За 9 лет форум посетили более 15 тыс. зрителей, музыкантов и артистов из 14 стран: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Польши, Словакии, Германии, Чехии, Израиля, США, Литвы, Латвии, Италии, Болгарии. Среди именитых гостей - Татьяна и Сергей Никитины, Александр Дольский, Юлий Ким, Алексей Иващенко, Юрий Ряшенцев.

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