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Культура
03 марта 2021, 19:05

Показ обновленного спектакля "Паўлінка" проходит в Купаловском театре

Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном академическом театре имени Янки Купалы проходит показ обновленного спектакля "Паўлінка", сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор театра Александр Шестаков.

Именно этой постановкой в Купаловском театре традиционно ежегодно открывается новый сезон. Обычную историю о том, как девушка выбрала себе жениха вопреки родительской воле, народный поэт Беларуси Янка Купала щедро украсил национальным колоритом и сочным народным юмором.

"Паўлінка"- бренд национальной культуры. В частности, эта классическая постановка является одной из визитных карточек Купаловского театра и в целом белорусской драматургии. В спектакле раскрывается народный характер и социальный контекст, который выходит за границы семейного конфликта. Кроме того, здесь мастерски отражен литературный белорусский язык. Интересный сюжет затрагивает конфликт поколений, показывает стремление к новому образу жизни", - отметил Александр Шестаков.

По его словам, в обновленном спектакле играют не только актеры Купаловского из прежней труппы, но и молодежь - студенты БГУКИ и БГАИ, пришедшие в театр по результатам кастинга. Режиссером проекта стала студентка Белорусской государственной академии искусств Зинаида Веденина, художественным руководителем - актриса Ольга Нефедова. "Новый актерский состав и является, по сути, главным обновлением "Паўлінкі", ведь артисты имеют иное видение и демонстрируют новую подачу. Кроме того, их отличает огромное желание работать в Купаловском театре. Коллектив ответственно относится к открытию нового сезона. Сегодня проходит первый показ, однако у нас есть еще планы, чтобы этот сезон был насыщенным и интересным зрителям", - подчеркнул гендиректор театра.

Показы "Паўлінкі" пройдут 3, 5, 6 и 7 марта. Спектакль идет на белорусском языке и рассчитан на зрителей старше 12 лет.

Легендарный спектакль - неотъемлемая часть репертуара Купаловского театра. Премьера в постановке заслуженного деятеля искусств БССР Льва Литвинова состоялась в 1944 году в Томске, где театр находился в эвакуации. Старейший спектакль театра пользуется большой любовью зрителей и за долгие годы превратился в настоящую визитку Купаловской сцены. Как отмечают в театре, секрет такого уникального успеха - в сочетании ярких народных характеров, интересного сюжета, народных песен и танцев, благозвучного языка классика белорусской литературы Янки Купалы и мастерства исполнителей. За время существования спектакля участие в нем принимали несколько поколений лучших артистов страны, а сам он стал настоящей школой сценического мастерства. В конце 2019 года спектакль "Паўлінка" включен в список историко-культурных ценностей Беларуси.-0-

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