Показы фильмов - участников Национальной кинопремии Беларуси пройдут в Минске с 18 по 26 декабря

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильмы-участники Национальной кинопремии Беларуси можно будет увидеть с 18 по 26 декабря в Национальном центре современных искусств в Минске. Об этом сообщила заведующая отделом рекламы и спецпроектов центра Елена Заяц сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"С 18 по 26 декабря в Национальном центре современных искусств будут проходить кинопоказы фильмов-участников Национальной кинопремии Беларуси - мы покажем и фильмы-номинанты, и работы, получившие награды. После просмотра также будут организованы творческие встречи с создателями картин. Зрители смогут пообщаться с артистами, режиссерами, сценаристами, задать любые вопросы", - рассказала Елена Заяц.

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