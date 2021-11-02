Полесский драмтеатр направит национальную премию на укрепление матбазы и поощрение актеров

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский драматический театр направит Национальную театральную премию на укрепление материально-технической базы и поощрение актеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор театра Александр Лукашенко.

Постановка "Вий" в исполнении пинских актеров стала победителем в номинации "Лучший спектакль театра драмы для малой сцены". Личную награду в номинации "Лучшая работа художника в спектакле театра драмы" получил режиссер и художник-постановщик спектакля Павел Маринич.

"Конечно, мы довольны участием в VI Республиканском конкурсе театрального искусства. Я также искренне рад за Павла Маринича. Считаю, что по достоинству его труд оценили, - отметил директор театра. - Национальная премия, помимо статуэток и дипломов, имеет еще и денежное вознаграждение. Персональная премия будет около 100 базовых величин. За спектакль коллектив получит 250 базовых. Какую-то часть направим на укрепление материально-технической базы театра, часть - на поощрение работников. Мне очень хочется финансово поддержать актеров".

Это первая такая награда в копилке Полесского драмтеатра. Хотя номинантом Национальной театральной премии он становился не раз. Так, в 2016 году за постановку "Пинская шляхта" коллектив был удостоен специального приза "За лучший спектакль на белорусском языке". Белтелерадиокомпания в качестве подарка подготовила телевизионную версию спектакля.

Сейчас в работе у труппы две постановки. Премьера сказки для детей "По щучьему веленью" запланирована на 14 ноября. Также идут репетиции спектакля для взрослых по динамичной и остроумной пьесе французского комедиографа Марка Камолетти "Гарнир по-французски". Ожидается, что семейную комедию положений на сцене Полесского драмтеатра зрителям представят во второй половине ноября.-0-