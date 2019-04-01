Полесский драмтеатр покажет в апреле премьеру спектакля "Трое на качелях"

1 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский драматический театр поставил спектакль по пьесе современного итальянского драматурга Луиджи Лунари "Трое на качелях", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор-художественный руководитель театра Александр Лукашенко.

Жанр спектакля обозначен как мистическая комедия и имеет возрастное ограничение "16+". Главными действующими лицами пьесы являются трое незнакомых между собой мужчин: слегка нервный нечестный Промышленник (актер Павел Рыжов), пишущий детективы Профессор (Сергей Волков) и простоватый Капитан (Андрей Дмитриченко). Все они спешат по своим делам, но оказываются в одной странной комнате с безликой обстановкой, в которой есть три двери, но нет выхода.

Режиссер-постановщик спектакля Анастасия Юрисова ставит своих героев в комичную и одновременно мистическую, пугающую своей неопределенностью, ситуацию. Все действие построено на постоянном напряжении в духе психологического триллера. Задачей режиссера было не только заинтриговать и одновременно рассмешить зрителя, но и заставить лучше понять себя самого и окружающих.

"В текущем году актриса нашего театра Анастасия Юрисова заканчивает Белорусскую государственную академию искусств на курсе режиссера Валентины Ереньковой. Это ее дипломная работа. Для начинающего режиссера она выбрала сложный материал. На мой взгляд, получилось достаточно неплохо. Мы постарались сделать все для того, чтобы это был полноценный репертуарный спектакль. Я думаю, он найдет своего зрителя", - сказал худрук.

Помимо тройки опытных мастеров сцены из плеяды молодых актеров в постановке занят Филипп Каменков. Художественное решение спектакля предложила художник-постановщик минского "Нового драматического театра" Лидия Малашенко.

Премьерный показ мистической комедии "Трое на качелях" намечен на 7 апреля.-0-