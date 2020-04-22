Полесский драмтеатр показывает в интернете архивные записи спектаклей

22 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский драматический театр показывает в интернете видеозаписи спектаклей прошлых лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

"Думаю, опубликованные записи зрители посмотрят с удовольствием. Тот, кто был на премьерных показах, восстановит их в памяти. Другие познакомятся с Полесским драматическим театром. Ведь не каждый может приехать из другого региона Беларуси или зарубежья посмотреть спектакль в Пинск", - отметил директор - художественный руководитель театра Александр Лукашенко.

Видео постановок размещаются в официальной группе во "ВКонтакте". Например, в апреле появилась запись драмы "Раскіданае гняздо" по пьесе Янки Купалы, премьера состоялась в 2012 году. У любителей театрального искусства есть возможность посмотреть остросоциальный спектакль "Я так хочу домой" по пьесе Людмилы Разумовской в исполнении пинских актеров. Ожидается, что вскоре будут доступны записи архивных постановок "Эквус" и "Nach Hause (Домой)". Видео спектаклей будут появляться примерно раз в неделю.

В театре временно приостановлены показы, он работает в репетиционном режиме. Паузу труппа использует для подготовки новых спектаклей для взрослых и детей.

Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы и в планы поездок на фестивали. Ранее пинчане получили приглашения выступить на театральных подмостках в Смоленской области и Татарстане (РФ). Мероприятия с весны перенесены на осень. Артистов Полесского драмтеатра ждут в декабре в Молдове. Планировавшиеся в Пинске выступления зарубежных коллективов также отложены.-0-