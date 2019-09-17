Полесский драмтеатр поставил спектакль по реальным событиям в Пинске в годы ВОВ

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском драматическом театре 17 сентября представят премьеру спектакля-реквиема "Пусть остановится война", сообщил корреспонденту БЕЛТА режиссер-постановщик Павел Маринич.

Спектакль основан на реальных событиях, которые произошли в Пинске в годы Великой Отечественной войны. Сюжет построен на воспоминаниях очевидцев, опубликованных в книгах "Память" Пинского района, "Пинское гетто" и "Холокост на Пинщине". История начинается с того, что современные молодые люди, укрываясь от дождя, попадают в ветхий дом. Он как будто оживает и переносит незваных гостей в 1941 год. Тогда на территории города были три гетто, одно из них - еврейское. Именно в нем и оказались главные герои.

За полтора часа актеры покажут историю вплоть до ликвидации гетто в 1942 году. Зрители увидят моменты прихода врагов в город, жизнь мирных жителей под оккупацией. "В первую очередь этот спектакль для молодежи. К сожалению, происходит переоценка ценностей, некоторые парни и девушки не понимают, что такое холокост, гетто. Хотим обратить на это внимание. Мы не можем показать весь ужас войны, но, по крайней мере, должны говорить про это. Чтобы молодые люди, думая о войне, знали, что пережили наши предки", - подчеркнул Павел Маринич.

Режиссер сказал, что спектакль посвящен 75-летию освобождения Беларуси и юбилею Великой Победы. "Хорошо, что мы живем в мирное время, но о трагических событиях нужно помнить и чтить память освободителей. Ведь в Беларуси каждый третий погиб в годы военного лихолетья", - сказал он.

Полесский драматический театр открылся в Пинске в марте 2006 года. Его можно назвать камерным, поскольку сцена располагается очень близко к залу, и у зрителей создается впечатление, что они непосредственно задействованы в спектакле. Ежегодно в театре на суд публике представляют 5-6 премьер.-0-