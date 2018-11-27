Полесский драмтеатр выступит на фестивале в Молдове

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Полесский драматический театр в декабре примет участие в Х Международном фестивале-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест-2018" в Кишиневе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор и художественный руководитель театра Александр Лукашенко.

В столице Молдовы пинчане представят один из новых своих спектаклей "Скамейка", поставленный по одноименной пьесе известного российского драматурга Александра Гельмана. Показ состоится 7 декабря на сцене Национального театра "Сатирикус им. И.Л. Караджале". В мелодраме задействованы всего два актера - Елена Андреева и Андрей Дмитриченко. На протяжении полутора часов их герои будут говорить со зрителями о любви, одиночестве, надежде.

"Оформляя заявку, мы предложили показать свою версию этого спектакля. Принимающая сторона ее одобрила. Потом получили официальное приглашение и попали в фестивальную программу, - рассказал директор Полесского драмтеатра. - "Молдфест" интересен тем, что это возможность не только себя показать, но и на других посмотреть. Во время фестиваля запланированы мастер-классы, встречи с актерами и режиссерами, обсуждения спектаклей. Это хорошая школа".

Международный театральный фестиваль в Кишиневе пройдет с 3 по 9 декабря. Беларусь помимо пинчан на форуме представит Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича. Также выступят коллективы из Молдовы, Испании, Украины, Израиля, Армении, России, Франции, Казахстана и Узбекистана.

Полесский драматический театр выступит на "Молдфесте" во второй раз. В прошлом году труппа показала спектакль "Nach Hause" в постановке Виталия Барковского.-0-