Полет на трапеции и уникальный силовой трюк покажут белорусы на цирковом фестивале

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полет на трапеции и уникальный силовой трюк покажут белорусские артисты на II Минском международном фестивале циркового искусства, сообщил журналистам художественный руководитель Белгосцирка Витаутас Григалюнас, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь и Белгосцирк представлены тремя номерами: "Воздушный полет" под руководством Евгения Кононовича, "Воздушные гимнастки на трапеции" во главе с Анастасией Донченко и "Ретро-силачи" (братья Дмитрий и Богдан Казаковы)", - рассказал Витаутас Григалюнас.
За награды II Минского международного фестиваля циркового искусства, который пройдет по 22 сентября, поборются более ста артистов из 17 стран: Бразилии, Чили, Китая, Австралии, Эфиопии, Израиля, Германии, Туркменистана, Таджикистана, Монголии, КНДР, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, России и Беларуси. В течение трех дней пройдут конкурсные выступления в двух программах, после чего жюри определит участников гала-концерта. Гала-представление обладателей специальных призов фестиваля состоится 22 сентября. В состав жюри приглашены известные и авторитетные в цирковом мире продюсеры, режиссеры и директора цирков.
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