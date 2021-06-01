Полнометражный белорусский анимационный фильм "Звезды седьмого неба" презентовали в Минске

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый полнометражный белорусский анимационный фильм "Звезды седьмого неба" презентовали сегодня в кинотеатре "Дом кино" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Звезды седьмого неба" - это фильм-притча, в фантазийно-музыкальной форме рассказывающий о силе мечты, о том, как важно не сдаваться, стремясь к благородной цели. История также повествует о борьбе с соблазнами, встающими на пути. Сюжет сказки прост: шесть монстров закрывают все звезды, именуя звездами себя. Люди перестают смотреть на небо и мечтать, отчего со временем становятся злыми и жестокими. Спасти планету могут только мечтатели. Главные герои - мальчик Саша, кот Мурмот и девочка Эля - отправляются в путешествие, чтобы справиться со всеми коварными монстрами.

Режиссером выступила Елена Турова, художником-постановщиком - Светлана Ковалевская. Специально для анимационного фильма композитором Леонидом Шириным одних только песен было написано более 40. Главные роли озвучили известные белорусские артисты и телеведущие.

Над мультфильмом работали пять лет. "Проект был запущен в 2016 году с подачи Игоря Поршнева, который был тогда гендиректором киностудии и являлся продюсером этого фильма. Достойно завершил эту эпопею нынешний руководитель "Беларусьфильма" Владимир Карачевский. Нашим маленьким анимационным коллективом была проделана большая и сложная работа. В создании этой картины принимали участие практически все директора студии анимационных фильмов, а также художники-аниматоры, которые работают в стилистике рисованной анимации. Среди них как мэтры, так и молодые ребята, которые только пришли после обучения в учреждениях образования", - отметила Елена Турова.

Чтобы наглядно продемонстрировать, как много людей работало над мультфильмом, создатели в конце ленты сделали нарезку персоналий в лицах. "Мы поставили фотографии всех участников нашего фильма - тех, кто руками, голосами, эмоциональной, финансовой поддержкой помогал делать эту картину. Вы увидите их долю секунды на экране, но они заслуживают аплодисментов, потому что это очень сложная и трудоемкая работа", - подчеркнула режиссер.

"Одним из самых тяжелых этапов был процесс рисования. И Светлана Ковалевская стала нашим опорным столпом, на ее плечах во многом выехала эта яркая, фантазийная картина. Переоценить ее заслугу в этом деле невозможно", - добавила Елена Турова.

По словам режиссера, особенностью ленты является то, что это не просто первый полнометражный анимационный фильм, а то, что это первый полностью белорусский продукт. "Для его создания не привлекались никакие зарубежные студии. Это все является результатом внутренней работы наших художников-аниматоров, артистов-исполнителей. И даже Виктор Морс, который приехал из Москвы, это все-таки белорусский звукорежиссер, начинавший на "Беларусьфильме" и сделавший много замечательных картин. Он подхватил наш фильм на достаточно сложном, завершающем этапе, когда у нас еще не хватало своих мощностей, чтобы собрать ленту в формате для кинозала. Виктор Морс сделал это по собственной инициативе в своей студии", - продолжила она.

"Фишка этого фильма заключается еще и в том, что это мюзикл, который у нас в таком формате, по-моему, не делал еще никто. Сложно даже назвать российские аналоги. Мы помним нежно любимую из детства советскую классику - "Бременские музыканты", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", "Летучий корабль". Но сейчас этот жанр оказался как-то вне зоны интересов режиссеров. Однако это не повод говорить, что мюзикл умер. Мы попытались его не только реанимировать, но и придать ему положительный толчок. Музыка в этом фильме просто замечательная - в нем 45 песен. При чем они так смонтированы, что кажется, будто идет действие. Такое количество песен очень сложно уместить так, чтобы они не разваливали произведение, а собирали и смотрелись целостно", - поделилась Елена Турова.

В основе анимации лежит одноименная книга Геннадия Давыдько. "Этот проект начинался со слова, затеи. Воплощение этой сказки достаточно счастливое: существует детский спектакль. Перед нами стояла задача сделать экранную вариацию такой, чтобы она не копировала то, что было уже сделано. Мы приходили к Геннадию Давыдько и все вместе думали, что можем сделать. И вот идея мюзикла родилась из этих споров, рассуждений", - сказала режиссер.

Фильм уже идет в большом прокате. "Более 60 показов пройдет по республике. В Минске увидеть его можно будет в кинотеатрах "Беларусь" и "Аврора", рассматриваются также "Дом кино" и "Пионер". Послезавтра Елена Турова начинает премьерные поездки по областным городам. В настоящее время наши российские партнеры хотят его приобрести. Идет переговорный процесс, после которого картина будет показана на телеканалах и интернет-платформах. Кроме того, мы надеемся показать его на фестивале культуры стран-участниц ШОС в Душанбе. Увидят его зрители и на "Славянском базаре". Фильм есть также с английскими субтитрами, поэтому продажи будут не только в русскоговорящие страны", - добавил гендиректор Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский.-0-