Полоцкий музей предлагает оформить "Елку успехов" со старыми фото

4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Краеведческого музея Полоцка предложили местным жителям создать елку с фотографиями второй половины ХХ века. С идей фотомарафона выступил музей в своей группе в "ВКонтакте", сообщает БЕЛТА.

"В архиве Краеведческого музея хранятся старые подшивки полоцких газет. Листая их, отмечаешь, что ежегодно накануне Нового года власти подводили итоги проделанной работы. Самоотверженный труд полочан позволил городу, практически полностью разрушенному в годы Великой Отечественной войны, не только подняться из руин, но и к концу XX столетия стать крупным промышленным центром, местом возрождения духовности и культуры", - говорится в сообщении.

Сотрудники музея в Год малой родины призывают оформить "Елку успехов" Полоцка. Она должна показать достижения полочан за пять последних десятилетий XX века. Чтобы принять участие в инициативе, нужно прислать на сайт Краеведческого музея или разместить в специальном альбоме в соцсети "ВКонтакте" (https://vk.com/album-116309575_276007583) фотографии из личного архива, сделанные в зимой 1950-1999 годов на территории предприятий, учреждений культуры, на улицах и площадях города. Важно указать место и время фотосъемки, а также имя владельца снимка. Наиболее активных участников ждут памятные сувениры от музея.-0-