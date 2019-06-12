Популярная украинская певица Тина Кароль выступит осенью в Минске и Гомеле

Как сообщили БЕЛТА устроители концертов, Тина Кароль этой осенью выступит с долгожданными концертами в Минске и Гомеле − в КЗ “Минск” и в ОКЦ “Гомель”.

Ее голос завораживает каждого, а живые выступления не оставляют равнодушным ни одного зрителя. Тина Кароль, по мнению многих, уже давно стала настоящей музыкальной дивой. Невероятное сочетание красоты и запредельного таланта, а главное – отсутствие самовлюбленности и пафоса – делает ее настоящим эталоном женственности.

Просто фантастическая взаимная любовь певицы к своему зрителю является одним из важнейших факторов в ее карьере. Она стала настоящей музой для своих слушателей, которые ежедневно находят в ее композициях частичку себя. Каждая песня певицы имеет свою историю, которая так близка слушателю. "Сила высоты", "Выше облаков", "Сдаться ты всегда успеешь", "Ніжно", "Жизнь продолжается" и многие другие композиции Тины уже давно стали хитами.

Каждое выступление Тины особенное, это смесь музыки, танца, драйва и, конечно же, любви. Невероятная хореография, современные световые и звуковые решения, любимые хиты и новые песни в живом исполнении станут настоящим праздником для всех.

Концерты пройдут:

20 ноября в Гомеле, ОКЦ "Гомель", начало в 19:00.

21 ноября в Минске, КЗ "Минск", начало в 19:00.

Вход платный. Возрастное ограничение: 12+.

Билеты можно приобрести в билетных кассах города и на сайтах билетных операторов.

Информационный партнер концертов − Белорусское телеграфное агентство