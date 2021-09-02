Портреты белорусских писателей представят на выставке в Президентской библиотеке 3 сентября

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художественная выставка белорусского живописца, члена Белорусского союза художников Виктора Барабанцева "Литературные портреты эпох" откроется в преддверии Дня белорусской письменности 3 сентября в Президентской библиотеке, сообщили БЕЛТА в учреждении.

На выставке будут представлены портреты знаменитых литературных и духовных деятелей Беларуси. Среди них: писатель и богослов Кирилл Туровский, поэт и священник Николай Гусовский, классик белорусской литературы Максим Богданович и другие личности, оставившие после себя богатое литературное наследие. "Вместе с ними на выставке представят портреты современных литераторов, описывающих историю сегодняшней Беларуси, - писателя, номинанта Нобелевской премии Георгия Марчука, сценариста и драматурга Алексея Дударева, поэта и переводчика Владимира Каризны. Эти и другие портреты, вышедшие из-под руки Виктора Барабанцева, в точности передают характеры и особенности выдающихся писателей и поэтов нашей страны", - отметили в библиотеке.

Почетными гостями презентации художественной выставки "Литературные портреты эпох" станут писатели-современники. Картины, экспонируемые в рамках выставки, предоставлены самим автором, Белорусским союзом художников и Государственным музеем истории белорусской литературы.-0-