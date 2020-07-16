Портреты знаменитостей из монет можно увидеть на выставке в Витебске

16 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Выставка портретов из монет открывается сегодня в Витебском областном краеведческом музее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дирекции фестиваля "Славянский базар в Витебске".

В экспозиции "Интрига... Продолжение..." представлено 16 портретов. На них изображены известные личности: российский император Николай II, королева Великобритании Елизавета II, индийский политический и общественный деятель Махатма Ганди, американский политический деятель дипломат Бенджамин Франклин, Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и др. Их лица известны широкому кругу зрителей, тем интереснее ознакомиться с творческим результатом автора - могилевского художника Вадима Красовского (псевдоним Вадис).

На каждую картину у него ушло от 2 до 4 тыс. монет, соответственно их вес варьируется от 10 до 30 кг. Сложный процесс обработки металла от коррозий, ручная роспись каждой отдельной монеты и их последующее кропотливое покрытие защитными слоями - на изготовление одной картины у художника уходило по несколько месяцев.

Свою технику Вадим Красовский называет Facemoney illusion. Необычное исполнение работ связано с хобби. Долгое время художник увлекался нумизматикой. Со временем общий вес собранной коллекции, в которой преобладали монеты времен СССР, достиг почти 500 кг, что и натолкнуло на идею создания из них портретов.

Выставка будет работать до 26 июля.-0-