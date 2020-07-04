Посетить выставку "Время памяти" к 75-летию Победы в НЦСИ можно до 23 августа

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Время памяти" в Национальном центре современных искусств продлевается до 23 августа. Художественные произведения, вошедшие в экспозицию небольшого проекта, посвященного 75-летию Великой Победы, были приобретены предшественником национального центра, а теперь его частью - Музеем современного изобразительного искусства. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"Практически нет ни одной белорусской семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война: на полях сражений, в партизанских отрядах, концлагерях навсегда осталась четверть населения нашей страны. Работы художников на военную тему - это боль души, отраженная в эпических полотнах, графических сериях и мемориальных скульптурных композициях. Поддержанные государством в рамках социально-творческого заказа мастера еще полнее, еще профессиональнее раскрыли образы людей, дань памяти которым мы отдаем в это время", - рассказали в НЦСИ.

На выставке можно увидеть работы известного педагога 1960-х годов Николая Головченко, выпускника Витебского художественного техникума Евгения Тихановича и закончившего профильное училище в Витебске Валентина Савицкого.

Народные художники Беларуси Василий Шарангович и Арлен Кашкуревич посвятили войне серии литографий и офортов, которые заслуженно вошли в энциклопедические издания бывшего СССР и Беларуси. Акцент также сделан на произведениях заслуженных деятелей искусств Беларуси графиков Людвига Асецкого и Петра Дурчина, скульптора Владимира Слободчикова и живописцев Антона Бархаткова и Владимира Гордиенко. Новое чтение образа Василя Быкова отражено у графика, преподавателя Белорусской государственной академии искусств Владимира Вишневского. Также представлено полотно-воспоминание об отце художника.-0-