Послания из прошлого - фронтовые письма предложат прочесть на выставке в Гомеле

11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставочный проект "Победили вместе. Фронтовые письма как послание из прошлого", посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, презентуют 13 ноября в Белой гостиной дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

В государственном историко-культурном учреждении отметили, что в музейном собрании ансамбля хранятся бесценные реликвии, которые рассказывают о Великой Отечественной войне. Это и фронтовые письма, и дневники, и воспоминания, и фотографии военного времени. Они заслуженно обрели статус музейных предметов и о них могут узнать посетители дворца. "Выставку по праву можно считать международным проектом. У посетителей будет возможность познакомиться с фронтовыми посланиями, которые для проекта предоставили музеи России - Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (Музей Победы) и Центральный музей Вооруженных Сил Министерства обороны РФ", - рассказали организаторы.

Также участниками проекта стали Могилевский областной краеведческий музей имени Е.Р.Романова, Добрушский районный краеведческий музей, Речицкий краеведческий музей, Рогачевский музей народной славы, Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова. Впервые будут экспонироваться фронтовые письма из семейных архивов жителей Гомеля и Добрушского района.

"Письма с фронта - это уникальные документы военной поры, в которых навсегда сохранился пульс того трагического и героического времени. Их писали люди разных национальностей, разных возрастов, родов войск и званий, которые вместе отстояли свободу и независимость своей страны в той страшной войне", - подчеркнули во дворцово-парковом ансамбле. Специалисты обратили внимание, что документы личного характера содержат интереснейшую информацию для поколений, родившихся после войны, поэтому давно стали духовным посланием из прошлого. И очень важным является изучение таких источников как свидетельств, рассказывающих не только о личном, но и о мужестве и стойкости советских солдат, их вере в Победу.

"Подвиг советских солдат занимает достойное место в нашей общей истории. Не предать его забвению, защитить нашу Победу - долг нынешних и грядущих поколений. Во имя памяти о поколении Победителей, во имя будущего. Фронтовые письма об этом", - заключили организаторы.-0-