Последний звонок и встреча лета: яркие программы для школьников от Театра эстрады

29 мая в Минске прозвучит последний школьный звонок. Театр эстрады подготовил для всех выпускников свой подарок – современное звучание известных молодежных хитов.

Шоу-программа "Последний звонок", которая пройдет в театре 29 мая в 15:30 и 18:00, станет ярким началом нового этапа в жизни одиннадцатиклассников. Обещают атмосферу выпускного, только популярные песни и возможность танцевать до упада. Поздравят выпускников артисты эстрады. А в концерте прозвучат только самые сочные кавер-версии известных хитов и популярные песни молодых белорусских исполнителей.

Получасовой сет сыграет кавер-бэнд Cosanostra, в программе также выступят Кирилл Гуд, группа "PROвокация", группа "Верасы", Анжелика Пушнова, Радмила Семенова, Инга Киселева, Ольга Змурщик, Мария Жилина, Александра Лактионова, София Остапюк. Отдельная фишка шоу – яркие номера от балета Fusion.

Такой симбиоз творчества зарубежной и белорусской эстрады позволит сделать программу максимально разнообразной и интересной каждому зрителю.

Организаторы обещают, что шоу-программа "Последний звонок" будет интересна не только выпускникам, но и всем, кто в этот день захочет посвятить свой день музыке и воспоминаниям о школе.

Вход платный.

Не оставит Театр эстрады в стороне и юных зрителей, которые еще продолжают учиться в школе. И в первый месяц лета наполнил свою афишу сразу четырьмя поводами для детской радости.

Детские мюзиклы театра всегда получают позитивный отклик у детей и их родителей. С весельем и смехом режиссер и актеры отлично умеют сочетать и поучительную часть. Музыкальное оформление, яркие персонажи и костюмы, постоянный интерактив увлекут детей на все время представления и точно не оставят равнодушными.

4, 5 и 19, 20 июня в 11:00 отправляемся на страницы русских народных сказок на детском мюзикле "Двое из ларца — одинаковы с лица".

История Принца Додошки, который решил найти себе самую красивую жену, рассказывается актерами театра так весело и непринужденно, что закрадывается мысль, будто вы находитесь не в привычном Минске, а в самой настоящей сказке, в самом волшебном тридевятом царстве, тридесятом государстве.

6, 7 и 18 июня в 11:00 в театре покажут детский мюзикл "Принц — Золотые Уши". Всех детей и их родителей театр эстрады приглашает в удивительное путешествие по волшебному Золотому королевству. А там, оказывается, случилось такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать!.. Детский мюзикл "Принц — Золотые Уши" расскажет историю, как однажды Золотой Принц получил прозвище "Принц — Золотые Уши".

11 и 12 июня в 11:00 перенесемся в жаркую Африку, где случилась удивительная история детского мюзикла "Не ходите, дети, в Африку гулять!".

Музыкальная шоу-программа по мотивам произведений К.Чуковского, Г.Остера и других авторов, так или иначе связанных с Африкой. Молодежный театр эстрады приглашает всех ребят и их родителей совершить невероятно увлекательное музыкальное путешествие в экзотическую и жаркую Африку вместе с полюбившимися героями!

13 и 14 июня в 11:00 очутимся в сказочном лесу, где произошел самый настоящий лесной детектив – детский мюзикл "Мешок с сюрпризом". Среди этой детективной истории встретится все семейство Зайца, очень ответственный Еж, куриное семейство и смелый сторожевой Пес, а Лесные Слухи все никак не дадут истории распутаться.

Вход платный

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