Послушать кавер-бэнды и выиграть велосипед можно будет на Днях молодежи в Витебске

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни молодежи на XXVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" пройдут 12-13 июля. О новинках и главных событиях программы рассказала секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году Дни молодежи проводятся два дня, также поменялся формат. "Мероприятия пройдут на нескольких площадках - возле концертного зала "Витебск", на площади Победы и возле Летнего амфитеатра", - рассказала Юлия Зинкевич.

В пятницу, 12 июля, будет организован молодежный интеллектуальный турнир в формате опен-эйр, включающий такие состязания, как командная "Своя игра", "Что? Где? Когда?", "Квадрига". Меломанам нельзя пропустить вечером этого дня молодежный фестиваль кавер-бэндов, на который приедут лучшие команды из областей и Минска. Также ожидаются гости из Санкт-Петербурга - шоу-группа Евгении Зарицкой "Саманта". Они поучаствуют в открытом диалоге, где обсудят предложения по сотрудничеству.

Второй день, 13 июля, стартует с молодежного забега на дистанцию 2,5 км. Регистрация в социальной сети "ВКонтакте" уже идет - за первый день записались около 30 человек. Главный приз - велосипед. Победитель будет награжден во время торжественного открытия Дня молодежи. Тогда же будут подведены итоги конкурсов БРСМ и дан старт фестивалю молодежных субкультур и здорового образа жизни - на площадке возле Летнего амфитеатра. Он включает соревнования по скейтбордингу, фестиваль здорового образа жизни "Наша сила", соревнования по роллер-спорту, мировой рекорд по гиревому спорту, турнир 3x3 по баскетболу и многое другое.

Традиционно на площади Победы проведут патриотическую акцию "Беларусь помнит!": молодые люди отдадут дань памяти и признательности советским солдатам, воинам-освободителям, партизанам, подпольщикам. Позже на площади состоятся фестиваль автозвука, выставка классических и ретроавтомобилей, байков.

Завершит День молодежи выступление групп NaviBand, "Без билета" и других.

В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 июля. Церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019".-0-